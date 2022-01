Covid-19: vacinas pediátricas devem chegar em Goiás nesta sexta (14)

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (13/1) nas redes sociais que as vacinas contra a Covid-19, destinadas à crianças de 5 a 11 anos de idade, devem chegar ao estado na madrugada desta sexta-feira (14).

“A quinta começa com notícia boa! 44.300 doses de vacina pediátrica chegam em nosso Estado nesta madrugada, 01h30 da manhã. As doses serão utilizadas em crianças de 11 anos, com a idade sendo reduzida gradativamente para as demais faixas etárias.” escreveu Caiado na publicação.

As doses pediátricas da Pfizer chegaram ao Brasil as 4h18min desta quinta-feira, no aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas (SP). Em Goiás as doses serão aplicadas de forma gradativa, por ordem decrescente de idade, em crianças dentro da faixa etária pré-determinada.

Goiânia divulgou o calendário de vacinação infantil contra Covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SME), divulgou nesta terça-feira (11/1) o calendário e os locais de vacinação para as crianças da capital goiana. Com a inclusão da faixa etária de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 (PNO), Goiânia anunciou que começará a imunizar este público ainda neste mês de janeiro.

Estima-se que Goiânia possua cerca de 120 mil crianças entre 5 e 11 anos, aptas para receber a primeira dose do imunizante infantil. Desta forma, a recomendação da prefeitura municipal é de que todas as crianças sejam imunizadas.

“Para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, a Prefeitura de Goiânia já está preparada e recomenda a ação. A vacina tem cumprido o seu papel. Para isso, vamos disponibilizar, assim que as doses chegarem, 15 pontos para aplicação do imunizante”, disse o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, que acrescentou dizendo que a vacinação no município esta prevista para acontecer entre 17 de janeiro e 12 de fevereiro. “Buscamos nesse período vacinar o maior número de crianças possível”, completou ele.

Confira abaixo o calendário e os locais de vacinação infantil contra a Covid-19

Calendário de vacinação:

De 17 a 19 de janeiro: crianças de 11 anos

De 20 a 22 de janeiro: crianças de 10 anos

De 24 a 26 de janeiro: crianças de 9 anos

De 27 a 29 de janeiro: crianças de 8 anos

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro: crianças de 7 anos

De 3 a 5 de fevereiro: crianças de 6 anos

De 7 a 9 de fevereiro: crianças de 5 anos

De 10 a 12 de fevereiro: repescagem

Locais de vacinação: