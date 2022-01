Triunfo é notificada pelo MPF para avaliar conservação de rodovias em Goiás

O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma Notícia de fato (NF) para apurar o estado de conservação da BR-153 no estado de Goiás. Com o aumento das chuvas no estado e a alta trafegabilidade na rodovia, a intenção do MPF é apurar o índice de conservação da via pela Triunfo Concebra.

O Ministério Público Federal solicita que a concessionária responsável pela BR-153 em Goiás informe quais são as providencias adotadas pela Triunfo para diagnosticar, localizar e reparar os danos no asfalto.

O prazo estipulado para que as informações sejam repassadas ao MPF é de 15 dias, contados a partir da data de recebimento do ofício pela concessionária.

Dentre as alegações do oficio, a procuradora da República Mariane de Mello Guimarães relembrou o grave acidente que aconteceu na BR-153, no município de Aparecida de Goiânia, no final do ano passado, ressaltando que na ocasião seis pessoas perderam a vida.

Em relação à notificação expedida pelo MPF, a Triunfo Concebra emitiu uma nota se manifestando sobre o caso. Leia a nota na íntegra:

A Triunfo Concebra vem adotando todas as medidas emergenciais a fim de garantir a segurança dos usuários que trafegam pelo trecho rodoviário, apesar das intensas e fortes chuvas que tem ocorrido em Goiás. Aguardamos a notificação formal pelo Ministério Público Federal em Goiás para apresentar regularmente a resposta, conforme sempre praticado pela empresa e nos colocamos à disposição do MPF.

Relembre o acidente ocorrido na BR-153

Uma tragédia foi registrada na madrugada do dia 24 de dezembro, por volta de 2h, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Um acidente entre um ônibus, um caminhão e um carro de passeio deixou 6 mortos e dezenas de feridos na BR-153.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 508, onde havia um desvio devido uma cratera que se formou na rodovia dias atrás. Segundo a concessionária que administra a rodovia, técnicos e engenheiros trabalhavam no local para resolver o problema, porém não havia previsão para conclusão da obra.

Informações da PRF apontam que o ônibus saiu de São Paulo e seguia para Brasília. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Chovia no momento do acidente.

Acidente entre ônibus, caminhão e carro na BR-153

O ônibus da empresa Real Expresso caiu em uma ribanceira após colidir com uma viatura de inspeção da Concessionária Triunfo Concebra e com um caminhão que seguia no sentido oposto da via.

Segundo a PRF, seis ocupantes do ônibus morreram e outros 30 ficaram feridos, sendo encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e Unidades de Pronto-Atendimento da região. O motorista do caminhão também se feriu e foi encaminhado à unidade hospitalar. Informações dos bombeiros apontam que a maioria das vítimas estavam com ferimentos leves.

Foram empenhadas 27 viaturas do Corpo de Bombeiros e 51 bombeiros militares. A investigação do caso foi assumida pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).