BBB22: médica e bióloga de Goiás estão na lista de confirmados do reality

Durante a programação de hoje da rede Globo e suas afiliadas, o Big Brother Brasil (BBB) iniciou a apresentação de seus próximos confinados. A primeira participante do grupo “pipoca” confirmada para a edição de 2022 foi a médica goiana Laís Caldas, do município de Nova Crixás.

Desde o anúncio de sua participação, a médica vem ganhando milhares de seguidores nas redes sociais e se tornou o segundo assunto mais comentado do twitter do Brasil.

Laís Caldas, de 30 anos, é médica e atua na área de clínica geral. Durante a pandemia a participante atuou na linha de frente contra a Covid-19 e estava terminando a especialização em dermatologia antes de entrar no reality show.

A médica saiu de sua cidade natal aos 14 anos de idade e foi morar na capital goiana para cursar o ensino médio e, posteriormente, estudou medicina em João Pessoa, na Paraíba. Após a formatura, Laís retornou para Crixás, onde mora com a família atualmente.

Além de Laís Caldas, outra participante goiana foi confirmada no Big Brother Brasil 2022

Além da médica Laís, o Big Brother Brasil vai contar com a participação de outra personalidade goiana. A professora de biologia Jossilane, de 26 anos, é de origem baiana, mas mora em Goiás desde os primeiros dia de vida.

Jossilane é de Valparaíso de Goiás, começou a trabalhar de carteira assinada aos 14 anos de idade para ajudar nas contas de casa, mas nunca deixou de lado os obrigações escolares. A professora, depois de formada, se dedicou a aprender Libras e lecionar para alunos que se comunicam através da linguagem de sinais.

Como uma forma de complementar a renda familiar, Jossilane ajuda a mãe no salão de beleza aos fins de semana, além de ministrar aulas particulares. Sobre o jogo, a professora de biologia afirma querer “tudo, menos sair do programa como planta”. Dentre as características da participante, ela diz ser uma pessoa brincalhona, mas que sabe ser firme quando necessário e que apesar de evitar brigas e discussões, “desce do salto” quando se depara com alguma atitude preconceituosa.