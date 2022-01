Cantor Delino Marçal fala sobre morte da mãe: “combati o bom combate”

O músico gospel Delino Marçal usou as redes sociais para lamentar o falecimento da mãe, Odete Rosalina da Costa, de 79 aos de idade. A pastora, e mãe do cantor, morreu na manhã desta sexta-feira (14/1) após ser agredida na igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Kátia, em Goiânia.

Na publicação feita por Delino Marçal, o artista postou uma nota de pesar, para informar a morte os amigos e fãs. Acompanhado da foto da mãe, foi publicado um versículo bíblico do livro Timóteo, 2º capítulo que diz:

Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”, escreveu o artista em homenagem a mãe.

Suspeito de matar a mãe de Delino Marçal estava nu quando atacou a Vítima

A informação da Polícia Civil é de que mãe do cantor foi atacada na porta da igreja, por um homem nu, que usou um objeto de metal para atacar a vítima. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As apurações apontam que o suspeito tem 22 anos de idade e teria invadido o local, dando início a uma briga com um homem que estava no templo. Após a briga, o suspeito partiu para cima da vítima com um objeto de metal e a agrediu.

As informações do boletim de ocorrência apontam que o autor do crime havia se envolvido em uma briga familiar, saiu pela rua, entrou na igreja, brigou com um homem e golpeou a vítima com vários golpes usando um objeto de metal.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, mas constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

De acordo com a Polícia Civil, após a agredir a mãe de Denilo, o suspeito começou a jogar pedras em um ônibus coletivo. Acredita-se que o suspeito praticou o crime durante um surto psicótico e que a vítima não teria nenhum tipo de ligação com o seu agressor

Conheça Delino Marçal

Delino Marçal é um artista gospel conhecido nacionalmente por suas composições e voz. Dentre as canções de sucesso do cantor estão “Deus é Deus”, “Sonho Grande” e “Que amor é esse”.

Antes de iniciar a carreira, Delino compôs músicas para cantores renomados tais como Henrique César, Elias Souza, dentre outros. Em 2029, Marçal venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.