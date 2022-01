Homem é preso suspeito de furtar gado avaliado em R$ 400 mil, em Anápolis

Um homem de 41 anos foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (13/1), suspeito de furtar gado, no município de Anápolis, a 55 quilômetros da capital. A operação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), contou com a participação do Ponto Foca Rural da 3ª DRP/PCGO e do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás.

Além do mandado de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência e na propriedade rural do investigado, identificado como Adelio Ribeiro Mendonça. No local também foi constatada a presença dos animais furtados.

Investigações que resultaram na prisão do suspeito de furtar gado que gerou prejuízo de R$ 400 mil, em Anápolis

As investigações começaram há cerca de seis meses e apontaram que o suspeito cortava a cerca de proteção das propriedades rurais e tocava o gado até um local seguro e os embarcava em um caminhão fretado. Em todas as ocorrências, a cerca cortada foi remendada da mesma maneira.

A corporação ainda informou que os animais furtados passaram por mais de um pasto, tendo o investigado, em todos os casos, retirado os animais antes de findo o contrato. Para camuflar o crime, Adelio fazia sobreposição de marcas nas reses furtadas. A ação criminosa trouxe um prejuízo de R$ 400 mil à cadeia de agronegócio.

Segundo a Polícia Civil, “a divulgação da imagem e identificação do preso foi realizada nos termos da Lei n.º 13.869, Portaria n.º 547/2021 – PC e Despacho da Delegada Titular desta unidade, nº 03 DERCR/DGPC- 13550, responsável pelas investigações, especialmente porque visa a identificação de eventuais crimes outros cometidos pelo investigado, bem como surgimento de novas testemunhas e elementos informativos.”, informou.

A equipe de reportagem do Dia Online não conseguiu contato com a defesa do investigado para posicionamento sobre o caso, mas o espaço segue aberto para manifestação.