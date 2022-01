L.O.L. Surprise! World é atração de férias de shopping de Goiânia

De 14 a 30 de janeiro, o Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás, em Goiânia, receberá atrações inspiradas nas bonecas mais famosas do mundo no momento. Trata-se do L.O.L. Surprise! World, que ocupa a área da cúpula, no Piso 1 do centro de compras. O evento com entrada franca apresenta o mundo das bonecas L.O.L. com brinquedos voltados para crianças de 1 a 12 anos.

Assim, segundo a organização, haverá cabines de DJ, pista de dança, karaokê e brinquedos entre outras atrações, que remetem à moda. As sessões duram 40 minutos e crianças de até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável. Os participantes poderão, por exemplo, simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela.

Além disso, tem a Cama de Gato, representando as cordas das guitarras. Na brincadeira, as crianças terão o desafio de passar pela trama de fios. O evento ainda conta com gangorras, escorregador e pula-pula da L.O.L., garantindo muita diversão para os participantes. Ademais, também há um camarim para aplicação de tatuagem lavável.

O L.O.L. Surprise! World tem ainda uma área DJ para que os pequenos possam selecionar as músicas e trocar as cores da pista de dança. Ao longo de janeiro está prevista programação com Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante.

Medidas contra Covid-19 durante o L.O.L. Surprise! World

De acordo com a organização do L.O.L. Surprise! World, todos os cuidados e medidas contra o contágio por Covid-19 serão seguidos rigorosamente no evento e informados para os participantes. As sessões são realizadas com até 20 participantes de duram 40 minutos. Será obrigatório cumprir distanciamento e usar máscara. Além disso, será disponibilizado álcool em gel.

Serviço: L.O.L. Surprise! World no Flamboyant Shopping

Data: De 14 a 30 de janeiro de 2022

Local: Piso 1 (Praça da Cúpula) do Flamboyant Shopping

Horário: 14h às 20h

Entrada: Gratuita

Idade: De 1 a 12 anos | Menores de 6 anos devem entrar acompanhados de um responsável maior de 18 anos