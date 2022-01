Mãe do cantor Delino Marçal é morta em porta de igreja em Goiânia

A pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 82 anos, mãe do cantor gospel Delino Marçal, foi morta a pancadas na porta de uma igreja, nesta sexta-feira (14), no Residencial Kátia, em Goiânia. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Conforme fatos narrados no boletim de ocorrência, o homem teria se envolvido em uma briga com parentes e em seguida saiu para rua. Segundo testemunhas, a idosa estava em oração com fiéis quando o suspeito pulou o muro da igreja, invadiu o local e proferiu palavras de ódio contra evangélicos.

Na instituição religiosa, o homem, de 22 anos, teria iniciado uma briga com um homem e, em seguida, acertou a vítima com vários golpes com um objeto de metal, conforme consta no boletim.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a idosa, mas ela não resistiu a agressão. Ela foi encontrada na calçada da igreja onde frequentava e era pastora.

Após matar mãe do cantor Delino Marçal em porta de igreja em Goiânia, suspeito fugiu do local

Informações preliminares apontam que, após cometer o crime, o homem saiu do local e começou a atirar pedras contra alguns ônibus do transporte coletivo. A Polícia Militar então chegou no local e efetuou a prisão do suspeito, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes em Goiânia. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

A assessoria do cantor informou que ainda não há confirmações sobre local e data do velório da idosa. A pastora é mãe do cantor gospel Delino Marçal, ganhador do Grammy Latino Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa de 2019. Cantor de Deus é Deus, Delino também é autor da música Jó, famosa na voz de Midian Lima. Além de Delino, Odete teve outros oito filhos.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH).