Transporte escolar tem aumento de 40% em repasses do Governo de Goiás

Por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Governo de Goiás informou que fará o reajuste dos repasses do transporte escolar para as prefeituras municipais de todo estado. Os novos valores representam um aumento de 40% e a previsão é que a primeira parcela seja paga no próximo mês de março, referente aos dias letivos de janeiro e fevereiro.

“Lutamos, com todas as forças, para garantir educação de qualidade, que motive nossas crianças e jovens”, afirmou o governador Ronaldo Caiado que completou dizendo que “esse é o nosso compromisso, a meta primordial do governo”.

Reajuste dos repasses e como funciona o cálculo de repasses para os municípios

Os valores destinados e assegurados pelo orçamento do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege), para o transporte escolar de 2022, é de R$ 140 milhões. Todavia, o reajuste do transporte não acontecida desde o ano de 2017, se somado os repasses feitos às prefeituras no dia combinado e à quitação de seis parcelas atrasadas provenientes da gestão anterior.

Através da parceria entre Estado e Municípios, são atendidos alunos de escolas estaduais e municipais que residem em zonas rurais e estudam na rede pública de ensino. Em 2021, estima-se que 60 mil estudantes da rede pública foram atendidos pelo transporte escolar em Goiás.

Os valores repassados variam por município, sendo levado em consideração a quantidade de alunos, distância, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região e o tamanho da cidade. Todavia estes montantes estão entre R$ 156 e R$ 187 por aluno. Para este ano de 2022, esses valores terão um acréscimo de 40%.

O investimento feito pelo Governo de Goiás no transporte escolar municipal fazem parte de ações do governo estadual em virtude de melhorias na oferta da educação pública municipal e estadual, tendo como prioridade na gestão e pilar de ações o crescimento econômico, desenvolvimento social e bem-estar da população goiana.