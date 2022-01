Capotamento de ônibus deixa um morto e 15 feridos na BR-050, em Campo Alegre

Na madrugada deste sábado (15/1) um ônibus de viagem capotou na BR-050, deixando 15 feridos e uma pessoa morta. O caso aconteceu em Campo Alegre de Goiás, município localizado no sudoeste do Estado de Goiás, a 257 km de Goiânia.

Na imagem divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) é possível ver o veículo tombado em uma mata ao lado do acostamento da rodovia. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus de viagem saiu da cidade de Piripiri, no Piauí, com destino a cidade de São Paulo.

Ainda segundo a PRF estavam no veículo 53 passageiros, sendo a vítima fatal um homem. Acredita-se que este homem é um dos motoristas que realizam o revezamento de condução do veículo. A identidade da vítima não foi divulgada.

Possíveis causas do acidente que feriu 15 pessoas e deixou uma vítima fatal

Em relação as causas do capotamento, suspeita da Polícia Rodoviária Federal é de que o motorista tenha dormido enquanto conduzia o veículo e que a vítima fatal seja outro motorista, responsável por fazer o revezamento da condução.

As apurações apontam que a vítima fatal foi arremessada para fora do veículo pelo para-brisa, daí a suspeita de que o homem seja o outro motorista. A pista, no local onde o acidente aconteceu, é reta e no momento do capotamento não chovia.

A Eco-050, concessionária responsável por administrar a rodovia, acredita que o ônibus que transportava os 53 passageiros seja clandestino. O condutor do veículo e um passageiro fugiram do local antes que as equipes de socorro e PRF chegassem ao local.

Os 15 passageiros feridos no acidente foram encaminhados para o Hospital de Catalão, sendo o transporte realizado pelos militares, por funcionários da concessionária responsável pela administração da rodovia e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O veículo já foi retirado do local.