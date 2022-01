Emocionado no sepultamento da mãe, Delino Marçal afirma: “ela me inspirava”

O cantor e compositor golpel Delino Marçal ficou muito emocionado no enterro da mãe. O sepultamento aconteceu na manhã deste sábado (15/1), no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.

A senhora Odete Rosalina Machado da Costa, de 79 anos , morreu após ser espancada na porta da igreja onde era pastora. O suposto autor do crime foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva.

Sobre a mãe, Delino afirmou que “além de incentivadora, minha mãe era uma pessoa que me inspirava. Quando eu compartilhava uma coisa ruim, ela tinha sempre um pensamento positivo. Tinha uma palavra amiga e um ombro amigo para a gente chorar”.

A despedida de Odete Rosalina contou com a presença de amigos, familiares e pessoas ligadas à comunidade evangélica, pois a pastora era bem conhecida na região devido aos trabalhos sociais que desenvolvia, principalmente no período pandêmico.

Dentre as ações sociais da pastora estavam a montagem e distribuição de cestas básicas que ela mesma se encarregava de recolher e entregar. Odete Rosalina Machado da Costa criou os nove filhos sozinha, sem o auxílio do marido. A família, amigos e comunidade esperam que a justiça pela morte da idosa seja feita.

Prisão do suspeito

Após passar por audiência de custódia neste sábado (15/1), a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante do suspeito para preventiva.

A decisão do juíz Leonardo Naciff Bezerra levou em consideração o grau de periculosidade do suspeito, que em liberdade pode trazer riscos à ordem pública.

Relembre como aconteceu a morte da mãe de Delino Marçal

A pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 82 anos, mãe do cantor gospel Delino Marçal, foi morta a pancadas na porta de uma igreja, nesta sexta-feira (14), no Residencial Kátia, em Goiânia. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Conforme fatos narrados no boletim de ocorrência, o homem teria se envolvido em uma briga com parentes e em seguida saiu para rua. Segundo testemunhas, a idosa estava em oração com fiéis quando o suspeito pulou o muro da igreja, invadiu o local e proferiu palavras de ódio contra evangélicos.

Na instituição religiosa, o homem, de 22 anos, teria iniciado uma briga com um homem e, em seguida, acertou a vítima com vários golpes com um objeto de metal, conforme consta no boletim.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a idosa, mas ela não resistiu a agressão. Ela foi encontrada na calçada da igreja onde frequentava e era pastora.