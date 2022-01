Caminhão que transportava mais de 50 cabeças de gado tomba na GO-070, em Goiânia

Na manhã deste domingo (16/1), equipes de plantonistas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionadas para atender uma ocorrência de trânsito do tipo tombamento. O acidente aconteceu em Goiânia, na GO-070, mais especificamente na rotatória próximo ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e a fábrica da Nestlé.

O acidente envolveu um caminhão de carga viva que transportava mais de 50 bovinos. De acordo com as apurações o caminhão perdeu o controle no momento em que estava fazendo a curva, o que resultou no tombamento do veículo. Com o acidente, alguns animais foram a óbito e outros ficaram feridos.

Ao todo foram necessárias quatro viaturas do CBMGO e dez bombeiros militares para atender a ocorrência. Alguns animais que estavam no caminhão ficaram presos nas ferragens e precisaram serem desencarcerados pela equipe de resgate.

Em relação ao estado de saúde do condutor do veículo, este não sofreu ferimentos graves. Após o resgate, os animais foram deixados sob o cuidados dos órgãos responsáveis.

Além do caminhão com gado que tombou, outro caiu em ribanceira

Duas pessoas morreram na manhã do último dia 9 de dezembro depois que um caminhão carregado com adubo orgânico caiu em uma ribanceira na GO-154, próximo a Pilar de Goiás, cidade situada na região do Vale do São Patrício.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, os corpos das vítimas estava presos às ferragens e foram retirados com uso de técnicas de desencarceramento. Além disso, uma outra pessoa foi resgatada com vida e encaminhada para uma unidade de saúde próxima ao local do acidente.

Equipes da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para realizar a perícia. Ainda não há informações sobre o que teria causado o capotamento do veículo de carga.

Os corpos das vítimas fatais foram deixados aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).