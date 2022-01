Suspeito de tentativa de feminicídio contra gravida é preso em Goiânia

Neste sábado (15/1) um homem foi preso por tentativa de feminicídio contra uma grávida. O caso aconteceu no setor Parque Atheneu, em Goiânia. De acordo com as informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a vítima foi atingida por um tiro no rosto.

A equipe de policiamento foi acionada e encontrou o suspeito no local que afirmou que o disparo foi efetuado por ele. O motivo da tentativa de feminicídio seria um desentendimento anterior entre vítima e suspeito.

A arma de fogo usada no crime foi encontrada com uma terceira pessoa, que também foi presa, no setor Alto da Glória 2. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Goiânia.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). O grau de envolvimento entre a mulher grávida e os envolvidos no crime não foi divulgado pela Polícia Militar.

Além da tentativa de feminicídio, um homem foi morto a tiros em Aparecida de Goiânia

Ainda neste sábado (15) um homem, de 27 anos de idade, foi morto a tiros na Avenida Central, localizada no bairro Nova Cidade, em Aparecida de Goiânia. Os tiros acertaram o rosto da vítima e o crime aconteceu em frente a entrada de um supermercado. As apurações apontaram que o crime teria acontecido por volta das 20h.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investida o caso, através do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). Testemunhas informaram aos policiais que a vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta, os suspeitos conversaram com a vítima, logo após atiraram contra ela e fugiram do local.

A suspeita é de que os três envolvidos no caso, dois suspeitos e o homem assassinado, possuem ligações com tráfico de drogas. O corpo da vítima foi retirado do local pelo Instituto Médico Legal (IML).