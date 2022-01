Aparecida inicia vacinação infantil contra a Covid-19 nesta segunda (17/1)

A partir desta segunda-feira (17/1), a prefeitura de Aparecida de Goiânia inicia vacinação de crianças contra a Covid-19. Assim, será feita para crianças de 11 anos, bem como para a partir de 5 anos com deficiência permanente ou comorbidades, indígenas e quilombolas. Dessa forma, a imunização será realizada em salas exclusivas ao público, na Central de Imunização, das 8h às 18h. Ademais, em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s): Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Retiro do Bosque, Veiga e Jardim Olímpico, das 8h às 16h.

Além disso, de 20 de janeiro a 28 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia realizará visitas em mais de 50 escolas públicas e privadas da cidade para a vacinação infantil contra a Covid-19. A primeira instituição visitada será o Colégio Estadual Jardim Cascatas principal escola da comunidade quilombola na cidade. A imunização acontece no dia 20, a partir das 8h30.

Para receber a vacina, é necessário que as crianças estejam acompanhadas de seu responsável legal. Caso o responsável não possa acompanhar a criança, é necessário assinar autorização. Ademais, para a imunização devem ser apresentados a certidão de nascimento ou RG e cartão SUS ou CPF. Crianças com comorbidades ou deficiência, indígenas e quilombolas também precisam comprovar a condição.

A coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, destaca que o município priorizará a vacinação nas escolas para o público infantil. “Essa é uma estratégia que sempre deu certo em nossa cidade. Dessa forma, facilita o acesso ao serviço e, principalmente no atual cenário de surtos de gripe, evita a circulação das pessoas nas unidades de saúde. Para aquelas crianças que moram em Aparecida mas não estudam aqui ou que não querem aguardar nossas visitas às escolas, temos sete postos de imunização espalhados no município com salas exclusivas para vacinação pediátrica”.

Como funciona a vacinação conntra a Covid-19 para crianças em Aparecida de Goiânia

Para iniciar a etapa infantil da vacinação contra a Covid-19, Aparecida de Goiânia vai receber 3,9 mil doses do imunizante da Pfizer. Até o momento, este é o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a imunização de crianças. Com a chegada de novas remessas, a SMS irá ampliar a vacinação para outras idades, até chegar às crianças de 5 anos. A estimativa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é que Aparecida conta com 58,4 mil crianças nesta faixa etária.

A vacinação infantil da Covid-19 não será administrada junto com outras do calendário infantil. Assim, para as crianças, o prazo entre a aplicação desse imunizante e de qualquer outra vacina é de 15 dias. “Assim como em adultos, o esquema básico de vacinação pediátrica contra a covid-19 ocorrerá por meio da aplicação de duas doses da Pfizer, no intervalo de 8 semanas, mas a dosagem, composição e concentração da vacina infantil são diferentes da vacina aplicada em adultos”, reforça Renata Cordeiro.

Vacinação itinerante

A estratégia de levar a vacinação para bairros mais afastados também já foi adotada por Aparecida de Goiânia, inclusive na Campanha contra a Covid-19, e será feita novamente com a vacinação infantil. “Quanto mais fácil for o acesso, mais adesão teremos e mais crianças poderão evitar mortes e complicações pela contaminação do coronavírus. A vacina é segura e Aparecida está pronta para proteger o máximo de crianças”, reforçou Renata Cordeiro.