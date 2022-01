Caiado cancela agenda após apresentar quadro febril e dores no corpo

Na manhã desta segunda-feira (17/1), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou através de suas redes sociais o cancelamento de sua agenda política após apresentar um quadro febril e dores no corpo.

Na publicação, Caiado informou também que fez todos os exames necessários e aguarda o resultado dos mesmos. Confira a publicação abaixo:

“Apresentei quadro febril no início desta tarde e, por precaução, pedi pra cancelarem minha agenda da tarde. Já fiz todos os exames e aguardo o resultado. Estou bem, mas com algumas dores no corpo. Mantenho vocês informados.”

Na manhã de hoje (17), o governador esteve presente na primeira viagem do veículo com passageiros, que passou por importantes pontos da capital goiana. Na ocasião, Ronaldo Caiado recepcionou diversos passegeiros que entraram no ônibus do Terminal da Praça da Bíblia.

O caminho percorrido pelo político passou pela Praça A, Dergo até o Terminal Padre Pelágio, onde foi aplaudido pela população presente no lugar.

“Esse ônibus elétrico vai modificar o conceito de transporte no âmbito do estado de Goiás, como também da nossa região metropolitana”, disse o governador de Goiás.

Além do cancelamento da agenda de Caiado, recentemente Rogério Cruz também cancelou sua agenda

Na tarde do último dia 4 de Janeiro, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), informou, através de suas redes sociais, que testou positivo para Covid-19. De acordo com a publicação, o prefeito estava assintomático e foi diagnosticado através de testes rápidos que faz devido à rotina política.

Está foi a segunda vez que Rogério Cruz testou positivo para a doença. O primeiro teste positivo aconteceu em novembro de 2020 e na ocasião, o prefeito também não apresentou nenhum sintoma.

Em 2021, o atual prefeito de Goiânia recebeu as duas doses da vacina contra covid-19 e aguarda o prazo determinado para tomar a dose de reforço. Devido ao teste positivo, a agenda do político foi suspensa e ele orientou que aqueles que tiveram contato com ele, fizessem o teste.

Um teste RT-PCR também foi realizado e Rogério Cruz informou que durante o período de quarentena estará realizando suas atividades remotamente. Conforme informações da assessoria de imprensa da família, a primeira-dama, Thelma Cruz, e os assessores próximos testaram negativo para Covid-19.

O período de quarentena de Cruz já chegou ao fim, desta forma o prefeito de Goiânia já voltou ao gabinete e cumpre normalmente a sua agenda política.

Confira abaixo a publicação de Rogério Cruz: