Enfermarias para crianças com Covid-19 têm 100% de ocupação, em Goiás

As enfermarias estaduais destinadas ao atendimento de crianças com Covid-19 estão com 100% de ocupação em Goiás. Os dados podem ser visualizados através do site da Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) na aba de indicativos da Covid-19.

A falta de leitos vem ocorrendo desde o último dia 12 de janeiro. De acordo com os indicadores, atualmente o estado possui 29 leitos de enfermaria para crianças em tratamento contra a Covid-19, onde todos eles estão localizado no Hospital de Urgência Governador Otávio Lage Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Do total de leitos, 14 deles encontram-se ocupados e os outros 15 estão bloqueados temporariamente para manutenção, desinfecção e preparo do mesmo para uma nova internação. Outro motivo que pode deixar um leito bloqueado é devido a uma autorização para a ocupação da vaga e a espera do paciente para o leito autorizado.

Goiânia e Aparecida divulgam locais de vacinação pediátrica contra a covid-19

A Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou que a capital goiana terá 15 postos destinados a vacinação infantil contra a Covid-19.

Os pontos de vacinação em Goiânia funcionarão de segunda à sexta-feira, entre as 8h e 17h, e aos sábados das 8h as 16h, sem a necessidade de agendamento prévio.

A imunização de crianças entre 5 e 11 anos de idade será feita com as vacinas desenvolvidas pela farmacêutica Pfizer, sendo realizada em duas doses com intervalo de oito semanas entre elas. Para as crianças que precisam tomar outras vacinas do calendário de vacinação infantil, a orientação é de que seja respeitado o intervalo de 15 dias entre a vacina contra a Covid-19 e o imunizante para alguma outra doença.

Vale ressaltar que os imunizantes destinados as crianças são diferentes daqueles desenvolvidos para serem aplicados em adultos. Por mais que o ciclo vacinal infantil seja feito com duas aplicações da vacina, a composição, dosagem e concentração das pediátricas são diferentes daquelas aplicadas em adultos.

Confira abaixo o calendário de vacinação infantil em Goiânia:

De 17 a 19 de janeiro: crianças de 11 anos

De 20 a 22 de janeiro: crianças de 10 anos

De 24 a 26 de janeiro: crianças de 9 anos

De 27 a 29 de janeiro: crianças de 8 anos

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro: crianças de 7 anos

De 3 a 5 de fevereiro: crianças de 6 anos

De 7 a 9 de fevereiro: crianças de 5 anos

De 10 a 12 de fevereiro: repescagem

Locais de vacinação das crianças em Goiânia:

Centro Municipal de Vacinação (CMV)

CS Cidade Jardim

Ciams Novo Horizonte

UPA Novo Mundo

USF Goiânia Viva

USF São Francisco

USF Jardins do Cerrado IV

USF Leste Universitário

USF Parque Santa Rita

USF Jardim Guanabara I

USF São Judas Tadeu

USF Alto do Vale

USF Vila Mutirão

USF Boa Vista

USF Recanto das Minas Gerais

No momento da aplicação é preciso apresentar a certidão de nascimento ou RG e Cartão do SUS ou CPF. A regra se aplica também para crianças com comorbidades ou deficiência, indígenas e quilombolas.

Em Aparecida de Goiânia, salas de vacinação infantil contra a Covid-19 serão exclusivas para o público. Em relação ao horário de vacinação, a Central de Imunização fará a aplicação entre as 8h e 18h. As unidades Básicas de Saúde (UBS’s) vão aplicar as doses pediátricas entre as 8h e 16h.

Confira abaixo os pontos de vacinação infantil contra a Covid-19 em Aparecida: