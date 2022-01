Goiânia volta a ter restrições em bares, restaurantes, shoppings e eventos

A Prefeitura de Goiânia apresentou, nesta segunda-feira (17/1), as novas regras que serão adotadas para o enfrentamento da pandemia devido o aumento de casos de Covid-19 na cidade. Um novo decreto deve ser publicado para voltar com as restrições mais rígidas em bares, restaurantes, shoppings e eventos.

De acordo com o novo documento, que deve ser publicado ainda nesta segunda-feira (17), alguns estabelecimentos poderão funcionar somente com 50% da capacidade. Fora isso, ficam proibidos grandes shows e eventos, baladas e também o carnaval. Ainda não foi divulgado o período de vigência do decreto.

Veja as novas restrições em Goiânia

Bares, restaurantes, lanchonetes, pit dogs, food trucks, casas de espetáculo, boates e congêneres podem funcionar com limitação de 50% da capacidade do local, com no máximo 500 pessoas no ambiente. Além disso, as mesas devem ter 1,5 metros de distância entre elas, não sendo permitido pessoas em pé. A determinação ainda ressalta que fica vedado o uso de pista de dança.

Os shoppings, igrejas, academias, quadras e ginásios, salão de beleza, barbearias, Mercado Popular, zoológico, Mutirama, cinema, teatro e circo, também estão autorizados a funcionar somente com 50% da capacidade de acomodação.

Eventos corporativos e sociais também são limitados a 50% da capacidade do local, respeitando o máximo de 500 pessoas. Assim como em bares e restaurantes, também não é permitido pessoas em pé. Os eventos programados podem ser realizados somente com autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a nova determinação, ficam proibidos grandes shows e eventos, baladas e também festividades de carnaval.

Casos de Covid-19

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, até o momento, Goiânia registra 239.505 casos confirmados da doença, com 7.034 mortes. Além da Covid-19, nos últimos dias teve um aumento significativo de pessoas com sintomas gripais.

Em Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), há 972.995 casos de doença pelo coronavírus no território goiano, sendo 24.769 óbitos confirmados.