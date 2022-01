Goiás apresenta 1º ônibus articulado 100% elétrico para utilização no Eixo Anhanguera

O Governo de Goiás apresentou, na manhã desta segunda-feira (17/1), o 1º ônibus articulado 100% elétrico para utilização no Eixo Anhanguera. O evento de apresentação ocorreu no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O modelo possui autonomia de 250 quilômetros e deixa de emitir 110 toneladas de CO2 por ano. Além da vantagem ambiental, o veículo também apresenta menos ruído, a manutenção do motor é mais barata e a energia também.

A mudança também visa dar mais conforto para os usuários com veículos modernos que dispõem de ar-condicionado e carregadores de celular.

De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, modelo de veículo 100% elétrico vai substituir a frota do Eixo Anhanguera nos próximos meses, após alguns testes. Além disso, os motoristas também serão treinados para operar os veículos.

O projeto “O Futuro é Agora: Apresentação da Modernização do Eixo Anhanguera” inicia avaliação de modelo que possui autonomia de 250 quilômetros, é equipado com ar-condicionado, carregadores de celular e foi desenvolvido com suspensão pneumática em todos os eixos, o que proporciona mais conforto para os usuários.

O veículo elétrico, da montadora chinesa Build Your Dreams (BYD), com fábrica em Campinas (SP), passará por um período de avaliação de viabilidade técnica e econômica para implantação. Nessa fase de estudo, o modelo não vai rodar com passageiros. Ao todo, serão mais de 100, com expectativa de entrarem em circulação ainda neste semestre. Cada máquina deixa de emitir 110 toneladas de CO2 por ano. O Eixo Anhanguera possui atualmente 86 ônibus, com dez anos de uso.

A iniciativa para modernizar o serviço é implementada por meio da Metrobus, em parceria intermediada pela Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) com o consórcio formado pelas empresas Enel X, Marcopolo e Consórcio HP-ITA (Urbi Mobilidade Urbana).