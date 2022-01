Mulher é arremessada a 3 metros de distância após atropelamento, em Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (17/1) uma mulher foi arremessada a 3 metros de distância e ficou gravemente ferida após ser atropelada na Avenida Leste Oeste, na altura do bairro Goiá, em Goiânia, enquanto atravessava a rua.

Segundo informações de testemunhas e vestígios do local do acidente, a o condutor do veículo Kia Picanto, envolvido no acidente, trafegava na pista da esquerda pela Avenida Leste Oeste, sentido Cidade Jardim, quando deparou-se com a vítima, de 41 anos, que atravessava a avenida.

As apurações apontaram que o sinal semafórico estava verde para o condutor do veículo e que a vítima, ao fazer a travessia, não respeitou que o semáforo estava aberto para a passagem de veículos.

Com o impacto da colisão frontal, a vítima foi arremessada à uma distância de 3 metros do local. Com a intensidade do impacto, a vítima caiu na pista central, sofrendo graves lesões pelo corpo, inclusive traumatismo cranioencefálico (TCE).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) estiveram no local, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O estado de saúde da vítima é grave.

Equipes do BPMTRAN, CBM e peritos criminais estiveram no local para que as providências de praxe fossem tomadas. Imagens de câmeras de segurança dos comércios próximos ao local do acidente foram solicitadas.

Além da mulher que foi arremessada, uma criança de 11 anos morre após ser atropelada

No fim da tarde desta sexta-feira (14/1) uma criança, de 11 anos, foi a óbito após ser atropelada por um carro enquanto atravessava, de bicicleta, a BR-060. O caso aconteceu no município de Santo Antônio da Barra, localizado no sudoeste do Estado de Goiás.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo que atropelou a criança alegou não ter visto o ciclista. Uma equipe de plantonistas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Testemunhas informaram aos bombeiros militares que o menino usava a bicicleta para vender pamonhas na região e que uma equipe de médicos do posto de saúde próximo ao local, chegou a prestar os primeiros socorros à vítima, mas o menino não resistiu.

Segundo informações repassadas pela corporação, a causa da morte foi devido à politraumatismo. Condição em que a vítima possui várias lesões pelo corpo após um acidente.

O corpo do menino foi direcionado para o Instituto Médico Legal (IML) e o veículo que atropelou a criança ficou no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. A Polícia Civil do município de Santo Antônio da Barra será a responsável por investigar as causas do acidente.