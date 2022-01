Novo decreto contra Covid-19 em Goiânia proíbe carnaval de rua

Com aumento de casos de Covid-19, devido a variante Ômicron, a prefeitura de Goiânia anunciou, nesta segunda-feira (17/1), um novo decreto que, dentre outras medidas, proíbe a realização de carnaval de rua na capital em 2022. Além disso, os tradicionais eventos pré-carnavalescos. O documento será publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (18/1). As novas medidas serão revistas quinzenalmente pela prefeitura. Assim, podem mudar acordo com o cenário epidemiológico do município.

O novo decreto contra a Covid-19 em Goiânia tem medidas voltadas principalmente para o setor de entretenimento. Dessa maneira, estes locais terão público reduzido nos espaços fechados e abertos da capital.

Em coletiva de imprensa, o secretário municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, ressaltou que as medidas são necessárias. Dessa maneira, o objetivo é que o sistema de Saúde não fique sobrecarregado.

O novo decreto em Goiânia

Além da proibição do carnaval de rua em 2022, o novo decreto em Goiânia estabelece que eventos como shows, apresentações e festas na capital sejam restritos a um público menor. Assim, bares, restaurantes, lanchonetes e similares deverão funcionar com lotação de 50% da capacidade. Ademais, terá que ser obedecido o distanciamento entre as mesas de 1,5 m.

Em boates e casas de espetáculos, o número de pessoas presentes também está limitado a 50% da capacidade. Além disso, fica proibido o uso de pistas de dança e permanência de pessoas em pé.

A regra da lotação de no máximo 50% da capacidade também vale para o funcionamento de shoppings, cinemas e celebrações religiosas. A medida também vale para shows e festas, assim como para os estabelecimentos destinados à recreação e práticas esportivas e recreativas, como o Zoológico e o Parque Mutirama.

De acordo com Durval Pedroso, os grandes eventos já programados, com limitação de 500 pessoas, só acontecerão mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Assim, deverão obedecer aos protocolos estabelecidos em nota técnica da pasta.