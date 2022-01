Preso integrante de quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas, em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), prendeu temporariamente um terceiro integrante de uma quadrilha especializada em roubo de receptação de cargas de ferro e aço.

A Operação Chalybes foi deflagrada na última sexta-feira (14), mas o suspeito será ouvido pela polícia nesta segunda-feira (17). No ano passado, a polícia conseguiu desmantelar o esquema do maior receptador de cargas de aço do Centro-Oeste.

De acordo com a PCGO, o alvo do mandado de prisão é um dos braços direitos do dono de duas grandes lojas de venda no atacado de ferro e aço, que tiveram praticamente todo seu estoque apreendido na última operação, por estarem repletas de mercadorias roubadas e outras sem qualquer documentação fiscal.

Agora, as investigações prosseguem para identificar e localizar os demais integrantes da organização criminosa, que, além de encomendar os roubos de cargas e coordenar com motoristas os desvios dos produtos, falsamente registrados como roubados, também faziam uso de compra e venda de imóveis e veículos de luxo, visando a lavagem de dinheiro obtido com a venda das cargas desviadas.

Além da prisão do integrante da quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas, outro foi detido por fraude envolvendo cargas

Na última sexta-feira (14), a PCGO, em parceria com o Comando de Operações de Divisas (COD), deflagrou a Operação Horus, na região Sudoeste do Estado.

A ação resultou na apreensão de 300 kg de defensivos agrícolas sendo transportados de forma irregular, com fraude contra a ordem tributária. Os produtos seriam comercializados na cidade de Paraúna.

De acordo com a polícia, os envolvidos visavam alcançar os produtores rurais que aplicariam os produtos de procedência duvidosa em suas lavouras. Também foi apreendido um veículo. A carga, avaliada em R$ 20 mil, foi apresentada na Secretaria da Economia para os procedimentos legais.