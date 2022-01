Acidente com 4 veículos deixa 4 pessoas feridas na BR-153, em Aparecida

Um grave acidente envolvendo quatro veículos foi registrado no início da manhã desta terça-feira (18/1), no Km 508 da BR-153, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. O trecho é o mesmo onde aconteceu um acidente com ônibus rodoviário no último 24 de dezembro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu dois caminhões e dois veículos de passeio. A pista no local está passando por obras e o acidente ocorreu logo no início do afunilamento da pista dupla onde se inicia um desvio para pista simples, de mão dupla.

Como aconteceu o acidente com 4 veículos que deixou 4 pessoas feridas na BR-153, em Aparecida

Conforme apurado pela PRF, por volta das 5h50, um caminhão que seguia sentido Aparecida/ Goiânia perdeu o freio, e provocou a queda de duas motocicletas. Em seguida, bateu contra um caminhão, momento que outros dois veículos de passeio foram atingidos.

Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, quatro pessoas ficaram feridas, mas somente uma precisou ser encaminhada para a unidade de saúde.

O condutor do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Concessionária. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) com ferimentos nos membros inferiores e na costela.

Os envolvidos foram submetidos ao teste do etilômetro, que não acusou ingestão de álcool. No momento do acidente não chovia e a pista estava seca. Os veículos já foram removidos e o trânsito flui no local.

Outro acidente na mesma região

O trecho tem causado transtornos desde que uma erosão foi formada no local. Equipes estão trabalhando para a recuperação da pista, mas ainda sim os motoristas enfrentam transtornos na região. Além do congestionamento, graves acidentes têm sido registrados no trecho.

No último dia 24 de dezembro, um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro matou seis pessoas. O motorista do veículo afirmou que a sinalização no trecho, à época, era precária. Um possível problema no freio também foi levantando. O caso ainda segue sendo investigado pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict).