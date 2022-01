Aulas presenciais da rede municipal de Goiânia retornam nesta quarta (19)

O ano letivo de 2022 da rede municipal de Educação tem início nesta quarta-feira (19/1) de forma presencial. As aulas começam com rígidos protocolos de biossegurança nas instituições e com planejamento pedagógico elaborado para recuperar as aprendizagens dos estudantes após mais de um ano de ensino remoto ou híbrido.

Estudos e avaliações diagnósticas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME) apontaram defasagens no ensino dos estudantes e baixa efetividade no aprendizado. Por este motivo o retorno presencial contará com o apoio de programas como o Aprender Sempre e o Alfabetização em Foco que visam melhorar as aprendizagens.

Medidas de segurança para o retorno às aulas presenciais

As aulas retornarão em um formato 100% presencial e levarão em conta as normativas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que autorizam o funcionamento das instituições de ensino desde que sejam cumpridos rígidos protocolos de biossegurança. Diante disso, toda a comunidade escolar será obrigada a cumprir medidas sanitárias de combate à disseminação de Covid-19, que incluem o uso obrigatório de máscaras, envio de máscara reserva dentro da mochila, higienização frequente com álcool em gel, água e sabão e limpeza recorrente dos ambientes educacionais.

Os protocolos de biossegurança determinam ainda que as refeições sejam feitas em locais arejados e ao ar livre. Além disso, os alunos não deverão compartilhar objetos e a aferição de temperatura com termômetro estará mantida. A qualquer sinal de síndrome gripal, a orientação é de que os pais e responsáveis não levem os filhos para as unidades. As medidas de segurança incluem ainda a testagem em massa dos integrantes de toda a comunidade escolar.

Além disso, técnicos da SME e da SMS, em conjunto com Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o novo Coronavírus (COE-Ncov), irão avaliar diariamente o cenário epidemiológico da Covid-19 em Goiânia. “O nosso objetivo é garantir a segurança das crianças, estudantes e servidores do município de Goiânia”, frisa o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.