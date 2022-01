Festival Vaca Amarela é adiado após novo decreto da Prefeitura de Goiânia

Na manhã desta terça-feira (18/1) os organizadores do festival Vaca Amarela, que aconteceria em Goiânia neste fim de semana, informaram que o evento foi adiado devido ao novo decreto publicado pela prefeitura municipal da capital goiana.

Segundo o documento divulgado, mesmo podendo ser aparado judicialmente, e eticamente, a equipe de organização se reuniu várias vezes para discutir sobre o assunto e resolveram adiar o evento como uma forma de resguardar a saúde de todos os envolvidos.

Foi informado ainda que uma série de orientações foram estabelecidas para garantir a seguridade dos envolvidos. Dentre as exigências estão a apresentação de teste negativo para covid-19, comprovante do ciclo vacinal e a distribuição de kits de prevenção.

O evento foi reagendado para acontecer nos dias 15 e 16 de abril e a equipe organizadora informou que os ingressos com a data deste fim de semana, 21/1 e 22/1, estão valendo para o mês de abril. Está é a 20ª edição do Festival Vaca Amarela.

Restrições apresentadas pelo novo decreto da Prefeitura de Goiânia

Bares, restaurantes, lanchonetes, pit dogs, food trucks, casas de espetáculo, boates e congêneres podem funcionar com limitação de 50% da capacidade do local, com no máximo 500 pessoas no ambiente. Além disso, as mesas devem ter 1,5 metros de distância entre elas, não sendo permitido pessoas em pé. A determinação ainda ressalta que fica vedado o uso de pista de dança.

Os shoppings, igrejas, academias, quadras e ginásios, salão de beleza, barbearias, Mercado Popular, zoológico, Mutirama, cinema, teatro e circo, também estão autorizados a funcionar somente com 50% da capacidade de acomodação.

Eventos corporativos e sociais também são limitados a 50% da capacidade do local, respeitando o máximo de 500 pessoas. Assim como em bares e restaurantes, também não é permitido pessoas em pé. Os eventos programados podem ser realizados somente com autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a nova determinação, ficam proibidos grandes shows e eventos, baladas e também festividades de carnaval.