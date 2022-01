Festival Vaca Amarela, em Goiânia, é adiado pela organização

O Festival Vaca Amarela 2022, que voltaria a acontecer no próximo fim de semana, nos dias 21 e 22 de janeiro, foi adiado. A decisão foi divulgada na tarde desta terça-feira (18/1), e foi feita após a divulgação de novo decreto pela prefeitura de Goiânia e já está em vigor. O documento tem as novas regras voltadas principalmente para o setor de entretenimento. De acordo com o comunicado, divulgado nas redes sociais, o evento vai acontecer nos dias 15 e 16 de abril.

Segundo a organização do Vaca Amarela, o festival foi adiado mesmo com o amparo do decreto municipal, que garantia a realização de eventos já programados. Dessa maneira, estavam previstos a exigência de testes, passaporte vacinal completo. Além disso, seria realizada uma distribuição de kits de prevenção.

Com a mudança, quem desejar pode solicitar o cancelamento do ingresso. Ademais, para quem quiser manter as entradas, elas valerão para a nova data do festival. Os ingressos, inclusive, continuam à venda, e custam R$ 150 o passaporte para os dois dias.

Os principais shows, de acordo com o comunicado, continuam na nova data. Assim, tocam a banda Dead Fish e as artistas Karol Conká e Gloria Groove, além de diversas outras atrações. O evento será mantido no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que voltará a receber festivais de música.

SERVIÇO – Festival Vaca Amarela 2022 (20ª edição) | Adiado para abril

Data: 15 e 16 de abril

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: link

Mais informações: @festivalvacaamarela