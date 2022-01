Governo de Goiás inicia testagem de Covid-19 em hospitais estaduais

Desde a última segunda-feira (17/1), o Governo de Goiás passou a realizar a testagem de Covid-19 por demanda espontânea. Assim, os testes serão feitos em 22 unidades hospitalares da rede estadual, de segunda-feira a domingo, de 8h as 17h. Na primeira semana da ação aproximadamente 73 mil pessoas deverão ser testadas.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde (SES), Ismael Alexandrino, o serviço oferecido nos hospitais estaduais apoia os municípios na oferta de testagem. Dessa forma, será disponibilizado para a população um serviço que tenha começo, meio e fim. “Qualquer cidadão pode fazer os testes, receber o resultado na hora e, caso seja positivo, ser encaminhado para o atendimento de saúde adequado”, afirmou.

Fluxo de testagem

O interessado em fazer o teste de Covid-19 oferecido pelo Governo de Goiás, poderá comparecer em um dos 22 hospitais estaduais. Assim, são utilizados os testes rápidos antígeno para Covid-19.

Após o exame, caso o resultado seja positivo e o paciente apresente sintomas, a pessoa será encaminhada para consulta médica no hospital. O paciente será avaliado e encaminhado para tratamento, de acordo com a gravidade, na unidade de saúde adequada.

Caso o resultado do exame seja positivo, e a pessoa não apresente sintomas, serão repassadas orientações para o paciente e fornecido atestado médico, caso seja necessário.

Quando o resultado para Covid-19 for negativo, mas o paciente apresentar sintomas gripais, ele será encaminhado para unidade de saúde mais próxima da residência para acompanhamento médico.

Hospitais do Governo de Goiás que realizarão testagem Covid-19

O Governo de Goiás dividiu a testagem de Covid-19 pelo tamanho dos hospitais. Assim, os de “Porte I” farão 500 testes diários. Eles acontecem no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO); no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL); e no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG). Todo estes ficam em Goiânia. Além disso, no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN); e no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Os de “Porte II” também farão 500 testes diários. Dessa forma, os testes podem ser feitos no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) e no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Caio Louzada (HEAPA). Ademais, no Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad, e no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Também haverá testagem no Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HETRIN)

Outros locais são o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO); o Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó; o Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos- Hospital Estadual de Luziânia; e o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Ademais, o Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI); o Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime (HEELJ); o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorin (HEJA); e o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho.

Testes em hospitais estaduais de Porte III

Já os hospitais de Porte III têm capacidade de fazer 300 testes diários. Assim, a testagem contra a Covid-19 pelo Governo de Goiás é feita no Centro de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL); no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária; na Colônia Santa Marta (HDS); e no Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL)