Negativado para Covid-19 e Influenza, Caiado diz que está com infecção prostática

Em publicação nas redes sociais, o Governador Ronaldo Caiado informou que testou negativo para Covid-19 e Influenza, mas está com uma infecção prostática. O anúncio foi feito no fim da noite desta segunda-feira (17).

Durante a tarde, após a apresentação da nova frota do Eixo Anhanguera, Caiado já havia comunicado o cancelamento da agenda, pois estava com quadro febril e dores no corpo, o que motivou a realização dos exames.

Nas redes sociais, o governador informou o diagnóstico clínico e que continua com quadro febril. “Recebi há pouco o resultado dos meus exames. Negativo para covid e influenza. Estou com uma infecção prostática. Já me recuperando, com a febre controlada. Agradeço a todos pelas palavras de carinho e pelas orações. Vou mantendo vocês informados por aqui.”, escreveu.

Por causa do quadro de saúde, a agenda do governador para esta terça-feira (18/1), continua cancelada, segundo a Secretaria de Comunicação de Goiás.

Caiado participa de apresentação de ônibus 100% elétrico

O anúncio do mal estar apresentado por Caiado veio horas após a participação em um evento de apresentação de ônibus 100% elétrico, que deve entrar em operação nos próximos meses.

Caiado esteve presente na primeira viagem do veículo com passageiros, passando por pontos importantes da capital. O governador recepcionou as pessoas que entravam no ônibus no Terminal da Praça da Bíblia e seguiu percurso pelos terminais Praça A, Dergo até o Terminal Padre Pelágio, onde Caiado foi bastante aplaudido pela população presente no local.

Infecção prostática

É um termo geral usado para indicar “inflamação” ou infecção da próstata. A prostatite pode aparecer subitamente (prostatite aguda) ou permanecer latente por meses ou até anos sem causar sintomas (prostatite crônica).

O tratamento da prostatite aguda com antibióticos apropriados por um período de tempo, logo no início dos sintomas, geralmente resulta em cura completa sem sequelas. A prostatite crônica é mais difícil de tratar e requer exames mais frequentes.