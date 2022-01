Suspeito de matar mãe de Delino Marçal teve ataque de fúria antes do crime

A família do suspeito de matar Odete Rosalina Machado da Costa, mãe do cantor evangélico Delino Marçal, informou que dois meses antes do crime, o homem teria passado por um ataque de fúria. De acordo informações repassadas para a Polícia Civil, na época o homem teria saído andando pelas ruas de Goiânia enquanto tirava as roupas.

A PCGO informou que várias pessoas já prestaram depoimento em relação ao caso, inclusive o sogro, um tio da esposa do suspeito e a própria esposa, agredida momentos antes do crime acontecer. Os familiares do infrator acreditam que a agressividade tenha sido consequência do uso de drogas.

“Eles falaram que há dois meses ele ficou muito agressivo dentro de casa, mas não chegou a bater em ninguém. Ele saiu andando e foi encontrado 15 km da casa dele, só de cueca. Ele saiu deixando a roupa pelo caminho. Antes disso, ele nunca tinha apresentando nenhum comportamento estranho”, disse o delegado responsável pelo caso.

O suspeito segue detido e deve passar uma avaliação com a intenção de descobrir se ele possui algum tipo de problema psicológico e se realmente faz uso de drogas. A Polícia deve ouvir ainda a mãe e o irmão do acusado, além do próprio suspeito.

Após as agressões e ameaças sofridas pelo marido, a esposa do homem acusado de matar Odete Rosalina conseguiu uma medida protetiva junto á Justiça. A informação passada por ela é de que o relacionamento do casal teve duração de cinco anos e que antes do crime o marido à teria ameaçado de morte, além de ter sido agredida e ter o seu carro danificado.

Relembre o caso do assassinato da mãe de Delino Marçal

A pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 82 anos, mãe do cantor gospel Delino Marçal, foi morta a pancadas na porta de uma igreja, no último dia 14 de janeiro, no Residencial Kátia, em Goiânia. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Conforme fatos narrados no boletim de ocorrência, o homem teria se envolvido em uma briga com parentes e em seguida saiu para rua. Segundo testemunhas, a idosa estava em oração com fiéis quando o suspeito pulou o muro da igreja, invadiu o local e proferiu palavras de ódio contra evangélicos.

Na instituição religiosa, o homem, de 22 anos, teria iniciado uma briga com um homem e, em seguida, acertou a vítima com vários golpes com um objeto de metal, conforme consta no boletim.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a idosa, mas ela não resistiu a agressão. Ela foi encontrada na calçada da igreja onde frequentava e era pastora.