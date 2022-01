Vazamento de gás causa explosão em pizzaria de Rio Verde e deixa dois feridos

No fim da tarde desta segunda-feira (17/1) uma pizzaria explodiu após um vazamento de gás, deixando duas pessoas feridas. O caso aconteceu no município de Rio Verde, localizado no sudoeste de Goiás. As vítimas foram encaminhadas para a unidade de saúde municipal, através de locomoção própria.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e ao chegarem ao local, se depararam com o estabelecimento em chamas e muita fumaça em decorrência do vazamento de gás que causou a explosão.

Ao todo sete bombeiros militares participaram do procedimento que consistiu na extinção do fogo, escaldo e ventilação do local. A corporação informou que parte da estrutura do forro e do telhado foram danificados pelas chamas, além de diversos alimentos e um forno à gás.

Testemunhas relataram à equipe de resgate que duas pessoas foram atingidas, sofrendo queimaduras e que estas foram levadas à unidade de saúde, por meios próprios, antes da chegada dos bombeiros. O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros e deixado aos cuidados do proprietário.

O nome das vítimas não foi divulgado, desta forma o Dia Online não conseguiu informações sobre o estado de saúde delas.

Além do vazamento de gás Rio Verde, inquérito da explosão de padaria em Aparecida foi concluído

Foram encerradas as investigações relacionadas à explosão de uma padaria localizada no município de Aparecida de Goiânia, no último dia 2 de novembro. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, as apurações comprovaram que o fato foi um acidente.

A elaboração do laudo pericial ficou sob a responsabilidade da Polícia Técnico-Científica que avaliou o local da explosão. Durante o inquérito policial, várias diligências investigativas foram determinadas com a intenção de esclarecer os fatos.

Um dos pontos que foram levados em consideração pela equipe responsável pela investigação era se a vítima fatal, o padeiro Wesley Ribeiro Neto, possuía inimigos ou estava sob ameaças. Porém, após as análises de documentos comprobatórios e a realização de interrogatório, ficou comprovado a regularidade do estabelecimento comercial.

Causas do acidente

Após apurações ficou comprovado também que a rede de tubulação de gás, presente no estabelecimento comercial, estava em conformidade com as normativas vigentes, uma vez que foi aprovada nos testes de estanqueidade e com prazo de validade dentro do estabelecido pelo ART presente no inquérito.

No decorrer do processo de investigação, a possibilidade de uma explosão dolosa, causada por uma terceira pessoa, também foi descartada. Através das análises de fotos e sistema de monitoramento interno do local, os peritos identificaram que o local já havia sido incendiado devido a um equipamento elétrico do tipo fritadeira.

Desta forma, o pequeno incêndio comprometei o sistema de tubulação de gás, liberando a substância no ambiente. Ao acionar o interruptor na intenção de ligar a luz, a vítima ocasionou uma faísca que, em contato com o gás, provocou a explosão em grande proporção.

Diante das provas colhidas e apurações realizadas durante o inquérito, a Policia Civil de Goiás esclareceu que as circunstâncias que causaram a explosão não foram culposas, tratando-se de um acidente.