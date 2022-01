Ciclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro, em Goiânia

Na manhã desta quarta-feira (19/1) um homem, de 33 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro enquanto andava de bicicleta na avenida Perimetral Norte, na altura do Jardim Nova Esperança, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), no momento do acidente o ciclista trafegava pela Avenida Perimetral Norte quando foi derrubado por um veículo de passeio, conduzido um homem de 28 anos.

O motorista do carro informou à Dict que seguia pela via central da avenida, sentido Jardim Nova Esperança – Goiânia 2, quando o ciclista parou no meio da rua com a intenção de virar para a direita.

Com o impacto, o homem de 33 anos sofreu lesões corporais de natureza grave e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Além do ciclista que ficou gravemente ferido, outro morreu na BR-060

No último dia 14 de Janeiro uma criança, de 11 anos, foi a óbito após ser atropelada por um carro enquanto atravessava, de bicicleta, a BR-060. O caso aconteceu no município de Santo Antônio da Barra, localizado no sudoeste do Estado de Goiás.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo que atropelou a criança alegou não ter visto o ciclista. Uma equipe de plantonistas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Testemunhas informaram aos bombeiros militares que o menino usava a bicicleta para vender pamonhas na região e que uma equipe de médicos do posto de saúde próximo ao local, chegou a prestar os primeiros socorros à vítima, mas o menino não resistiu.

Segundo informações repassadas pela corporação, a causa da morte foi devido à politraumatismo. Condição em que a vítima possui várias lesões pelo corpo após um acidente.

O corpo do menino foi direcionado para o Instituto Médico Legal (IML) e o veículo que atropelou a criança ficou no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. A Polícia Civil do município de Santo Antônio da Barra será a responsável por investigar as causas do acidente.