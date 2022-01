Caiado vai a São Paulo para continuar tratamento contra infecção prostática

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou na manhã desta quinta-feira (20/1), que viajou a São Paulo para continuar o tratamento contra uma infecção prostática. O comunicado foi feito através das redes sociais.

De acordo com o político, ele ficará sob os cuidados do urologista e amigo Miguel Srougi, que já o acompanha há vários anos. Caiado ficará internado no hospital Vila Nova Star, o mesmo onde ficaram os políticos Maguito Vilela e Iris Rezende.

Estou a caminho de São Paulo, onde continuarei tratamento contra infecção prostática. Vou ficar no hospital Vila Nova Star, sob cuidados do meu amigo urologista Miguel Srougi, que me acompanha há décadas. Obrigado pelo carinho e orações“, escreveu.

Relembre o caso de Caiado diagnosticado com infecção prostática

Ronaldo Caiado foi diagnosticado com infecção da próstata na última terça-feira (18), logo após participar de um evento de apresentação de ônibus 100% elétricos, em Goiânia. O governador apresentou quadro febril e dores no corpo e realizou vários exames, inclusive de Covid-19 e Influenza, cujo resultado foi negativo.

Nas redes sociais, o governador informou o diagnóstico clínico. “Recebi há pouco o resultado dos meus exames. Negativo para covid e influenza. Estou com uma infecção prostática. Já me recuperando, com a febre controlada. Agradeço a todos pelas palavras de carinho e pelas orações. Vou mantendo vocês informados por aqui.”, escreveu.

Por causa do estado de saúde, o governador cancelou a agenda política, inclusive alguns eventos que estavam previstos, como a inauguração do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), prevista para a última terça-feira (18).

Infecção prostática

É um termo geral usado para indicar “inflamação” ou infecção da próstata. A prostatite pode aparecer subitamente (prostatite aguda) ou permanecer latente por meses ou até anos sem causar sintomas (prostatite crônica).

O tratamento da prostatite aguda com antibióticos apropriados por um período de tempo, logo no início dos sintomas, geralmente resulta em cura completa sem sequelas. A prostatite crônica é mais difícil de tratar e requer exames mais frequentes.