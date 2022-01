Criança de 7 anos morre após engasgar com balão de aniversário, em Goiás

Nesta quarta-feira (19/1) um menino de 7 anos de idade morreu após se engasgar com um balão de festa. O caso aconteceu em Anápolis, município localizado a 55 km da capital de Goiás.

A criança residia no município com a mãe e o padrasto. De acordo com informações repassadas pela família, o menino se engasgou em casa e, no momento de desespero, o padrasto conseguiu enfiar o dedo na garganta da criança e retirar o balão.

Os primeiros socorros foram prestados em um Centro de Atenção Integral à Família (Cais) Mulher do município, mas devido à gravidade da situação a criança precisou ser transferida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pediátrica.

O transporte foi realizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todavia o óbito foi constatado assim que o paciente deu entrada na UPA.

O pai do menino registrou uma ocorrência para que as circunstâncias da morte do filho sejam apuradas e a Polícia Civil de Goiás (PCGO) está encarregada de investigar o caso.

O Conselho Tutelar Municipal de Anápolis fez o acompanhamento da situação e, de acordo com apurações preliminares, inicialmente o menino não tinha sinais de agressões pelo corpo.

Além da criança que se engasgou com balão, outra foi atingida por um disparo de arma de fogo em festa infantil

No último dia 15 de dezembro um homem foi preso na cidade de Itumbiara, localizada a 208 km de Goiânia, por ser suspeito de atirar no pé de uma criança de aproximadamente 10 anos de idade.

De acordo com as apurações da Policia Civil de Goiás (PCGO), a intenção do suspeito, na verdade, era cometer o homicídio de um parente da vítima. Ainda conforme apurações o caso aconteceu no último mês de outubro, durante uma festa infantil em comemoração ao Dia das Crianças.

A Policia Civil não divulgou a identidade do suspeito, desta forma não foi possível entrar em contato com a defesa do réu para saber quais são as alegações. Dentre as informações divulgadas pela PCGO não consta o grau de parentesco entre o homem e a criança.

Ainda de acordo com as apurações testemunhas teriam visto o momento em que o suspeito atira em direção ao alvo e a criança começa a chorar alegando que o pé estava queimando. Somente ai os familiares e presentes se deram conta de que ela havia sido baleada.

A vítima, que é um menino, precisou passar por um processo cirúrgico, mas recebeu alta pouco tempo depois. Hoje, a criança se encontra em pleno estado de saúde, totalmente recuperada. As investigações apontaram que o homem errou o alvo e acertou a criança apenas porque não tem experiência e não sabe manusear a arma.