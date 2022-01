No 1º dia de trabalho, mototaxista morre ao bater contra meio-fio, em Goiânia

Um mototaxista de 19 anos morreu na noite desta quarta-feira (19), após chocar-se contra um meio-fio na Avenida Perimetral Norte, no Setor Goiânia 2, na capital. Testemunhas afirmaram que ele estava no seu 1º dia de trabalho na empresa.

De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), que atendeu a ocorrência, a vítima conduzia a motocicleta pela Perimetral Norte, no sentido Goiânia 2/ Shopping Passeio das Águas.

Em determinado momento, por motivos ignorados, ele perdeu o controle da direção da motocicleta, chocou-se contra o meio-fio e caiu no asfalto, tendo lesões corporais gravíssimas. A motocicleta parou a aproximadamente 40 metros de distância da vítima.

O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Segundo a Dict, no local do acidente haviam funcionários de uma central de mototáxi, que informaram que aquele era o primeiro dia da vítima na empresa.

Além do mototaxista que morreu ao bater contra meio-fio, outro caiu de viaduto, em Aparecida

No último dia 10, um motociclista morreu após cair no viaduto Vereador João Antônio Borges, localizado na Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, caiu e foi a óbito.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O estado de saúde do motociclista foi considerado grave e devido aos ferimentos, a vítima morreu na unidade de saúde.

Uma equipe da Polícia Militar de Goiás (PMGO) esteve no local para auxiliar e ouviu testemunhas que contaram como o acidente aconteceu. De acordo com as apurações o motociclista foi fechado por um carro e, na tentativa de desviar, bateu na mureta do viaduto e caiu.