Avião de Bruno, da dupla com Marrone, estoura turbina e faz pouso de emergência

Na manhã desta sexta-feira (21), o avião particular do cantor Bruno, da dupla com Marrone, precisou fazer um pouso de emergência após um uma turbina estourar. A informação foi dada em primeira mãe pelo colunista Léo Dias.

O avião do sertanejo estava a caminho de Uberlândia, Minhas Gerais, mas precisou fazer o pouso de emergência em Socoroba, no interior de São Paulo.

Além de Bruno, no jatinho ainda estava sua Mulher, Marianne Rabelo, o filho, Enzo de 13 anos, e o secretário do artista. Apesar do susto, ninguém se feriu. “Estão todos bem”, informou a assessoria.

Acidentes de avião com outros famosos

Recentemente, a cantora Maraísa, da dupla com Maiara, também passou por um susto após a colisão de avião com pássaro. O caso aconteceu no último dia 4 deste mês, em Santa Catarina.

Segundo informações, o avião bateu contra a ave ao decolar de Navegantes, no Litoral Norte catarinense, e precisou pousar em Florianópolis. Maraísa não estava na companhia da irmã. Apesar o susto, ninguém se feriu.

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), este não é o primeiro acidente do tipo que acontece em Santa Catarina, outros cinco já teriam sido registrados entre 2011 e 2011.

Marília Mendonça

Outro trágico acidente aéreo foi registrado no dia 5 de novembro do ano passado e vitimou a cantora sertaneja Marília Mendonça. A tragédia chocou o Brasil.

Além da rainha da sofrência, outras quatro pessoas estavam no avião, sendo seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião.

Nas redes sociais, diversos fãs também homenagearam a cantora. Eles falam sobre a saudade, gratidão e legado. “Marília Mendonça me toca de um jeito inexplicável. Nem sabia que eu existia e ainda assim me fazia bem. E ainda faz. Inclusive mais do que muito parente e gente próxima. Ela é eterna.”, escreveu uma fã.