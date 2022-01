Centro Livre de Artes, em Goiânia, abre 350 vagas para cursos gratuitos

A partir da próxima semana, o Centro Livre de Artes, polo da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) de Goiânia, abre matrículas para cursos gratuitos de Artes Cênicas/Práticas Corporais e Música. Assim, as inscrições acontecem nos dias 24 e 25 de janeiro para Artes Cênicas/Práticas Corporais. Além disso, de 27 a 28 de janeiro para Música. Ao todo, são mais de 350 vagas, com 20% das vagas totais disponibilizadas a servidores públicos municipais interessados.

Para quem escolher os cursos de Artes Cênicas/Práticas Corporais, são disponibilizadas oficinas de Ballet, Capoeira e Hatha Yoga. Ademais, de Alongamento, Dança Teatro (criação cênica), entre outros. Já Música oferece cursos regulares com duração de 3 a 5 anos. Dessa forma, são aulas de teoria musical, canto coral e instrumento. Além disso, de de Oficina Musical e Oficina de cavaquinho e bandolim.

Todas as informações sobre os cursos do Centro Livre de Artes, sobre turmas, vagas, horários e idade estão disponíveis na ementa no site goiania.gov.go.br/secult. O link para inscrição estará com acesso “clicável” apenas na data informada para cada modalidade. Dessa maneira, todas as informações sobre o período de inscrição podem ser consultadas também no Instagram @centrolivredeartes.goiania e na página do CLA no Facebook.

“Estamos acompanhando os decretos, as determinações das autoridades sanitárias e vamos seguir as normas em relação à pandemia. As aulas têm planejamento online e, conforme for, podem acontecer futuramente encontros presenciais ao ar livre para alguma atividade ou metodologia específica”, afirma Teth Musse, diretora do CLA,.

Como fazer a matrícula nos cursos disponíveis para o 1º semestre de 2022

Para se inscrever para um dos cursos gratuitos do Centro Livre de Artes, é preciso entrar no site do CLA. Posteriormente, clicar em “INSCRIÇÕES PARA MATRÍCULAS 2022/1” e depois em ementas dos cursos.

A organização pede para que seja observada a ementa do curso, se exige pré-requisito e a faixa etária. Ademais, o candidato deve conferir o dia e horário de início on-line, posteriormente presencial. Também é preciso verificar a modalidade do curso escolhido, anotar o número da turma e o link de inscrição (os links são separados para cada Núcleo Artístico).

Já nos dias das matrículas, será necessário entrar no link do formulário de inscrição e preencher com atenção todos os dados solicitados. Um e-mail confirmando a matrícula será enviado apenas a aqueles contemplados com a vaga.

Serviço: Centro Livre de Artes abre 350 vagas para cursos Artes Cênicas/Prática Corporal e Música

Quando: 24 e 25 de janeiro para Artes Cênicas/Práticas Corporais | 27 e 28 de janeiro para Música

Onde: Link