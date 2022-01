Cine Cultura, no Centro de Goiânia, será reaberto pela Secult Goiás

A gente sabe que o Cine Cultura, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, deixou saudade em muitas pessoas. Porém, a espera acabou. A Secult Goiás divulgou nesta sexta-feira (21/1), que o local será reaberto no dia 1º de fevereiro. Assim, seguindo a tradição de valorizar produções goianas, o retorno terá dois longas-metragens do Estado. Dessa forma, serão exibidos Parque Oeste (2020) de Fabiana Assism, e Vento Seco (2020), de Daniel Nolasco.

Devido ao aumento de casos de Covid-19, o Cine Cultura será reaberto seguindo todos os protocolos sanitários vigentes no momento. Sendo assim, a sala receberá, no máximo, 44 pessoas por sessão, ou seja, metade de sua ocupação total. Além disso, o público deverá usar máscaras no interior do Centro Cultural Marieta Telles e, dentro da sala de cinema, que contará com álcool gel na entrada.

Na tela

Contemplado pelo Edital de Fomento ao Audiovisual do Fundo de Arte e Cultura (FAC 2017), o filme Parque Oeste acumula boas críticas desde que começou a ser exibido em festivais. Dessa forma, chegou a conquistar o prêmio de melhor filme da Mostra Olhos Livres, na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O documentário de Fabiana Assis, traz a história de resistência de Eronilde Silva. Em fevereiro de 2005, junto com outras 3 mil famílias, ela foi violentamente removida da área que ocupava no bairro Parque Oeste Industrial, em Goiânia.

A trama de Vento Seco, por sua vez, trata sobre temas como a sedução, a dor e o amor. Ademais, a trama traz ainda crime e mistério. Considerado por alguns como o melhor filme de Daniel Nolasco, a produção não foge ao gosto do autor pelo desejo de libertação, ligada à cultura LGBTQIA+ com narrativa clássica. Filmado em Catalão, interior de Goiás, o terceiro longa do cineasta teve sua estreia mundial no célebre Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2020.

Os dias e horários das sessões da reabertura, assim como valores de ingresso, serão divulgados em breve, nas redes sociais do Cine Cultura e da Secult Goiás.

Serviço: Reabertura do Cine Cultura

Quando: 1º de fevereiro

Local: Cine Cultura – Centro Cultural Marietta Telles – Praça Cíviva – Centro – Goiânia