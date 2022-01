Internado em São Paulo, Caiado afirma que deve receber alta nos próximos dias

No início da tarde desta sexta-feira (21/1) Ronaldo Caiado, governador de Goiás, informou através de suas redes sociais que o seu quadro febril está controlado a mais de 24 horas e que o resultados dos exames que fez é satisfatório.

Ronaldo Caiado viajou para São Paulo para ficar internado no Hospital Vila Nova Star e realizar o tratamento contra uma infecção prostática. Ainda de acordo com a publicação do político os médicos responsáveis pelo tratamento aumentaram a cobertura antibiótica e ele continua com o tratamento endovenoso. A previsão de alta é para este fim de semana e no mais tardar segunda feira.

Leia abaixo a publicação de Ronaldo Caiado:

“A Dr.ª Ludhmila Hajjar e o Dr. Miguel Srougi ampliaram a cobertura antibiótica e a febre que eu tinha está controlada há mais de 24 horas. Continuo com uso endovenoso dos medicamentos, mas os exames foram satisfatórios e devo receber alta final de semana ou segunda-feira. Estou bem, acompanhado de Gracinha e sempre atento ao que acontece em Goiás, conversando com o secretariado. Agradeço a todos pelas orações e pelo carinho. Em breve estarei de volta. Mantenho vocês informados.”

No início desta semana, o governado de Goiás foi diagnosticado com infecção prostática.

Caiado testa negativo para Covid-19 e Influenza, mas está com infecção prostática

Em publicação nas redes sociais, o Governador Ronaldo Caiado informou que testou negativo para Covid-19 e Influenza, mas está com uma infecção prostática. O anúncio foi feito no fim da noite desta segunda-feira (17/1).

Durante a tarde, após a apresentação da nova frota do Eixo Anhanguera, Caiado já havia comunicado o cancelamento da agenda, pois estava com quadro febril e dores no corpo, o que motivou a realização dos exames.

Nas redes sociais, o governador informou o diagnóstico clínico e que continua com quadro febril. “Recebi há pouco o resultado dos meus exames. Negativo para covid e influenza. Estou com uma infecção prostática. Já me recuperando, com a febre controlada. Agradeço a todos pelas palavras de carinho e pelas orações. Vou mantendo vocês informados por aqui.”, escreveu.

Infecção prostática

É um termo geral usado para indicar “inflamação” ou infecção da próstata. A prostatite pode aparecer subitamente (prostatite aguda) ou permanecer latente por meses ou até anos sem causar sintomas (prostatite crônica).

O tratamento da prostatite aguda com antibióticos apropriados por um período de tempo, logo no início dos sintomas, geralmente resulta em cura completa sem sequelas. A prostatite crônica é mais difícil de tratar e requer exames mais frequentes.