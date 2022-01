Veja como fazer inscrição para concurso da UEG; salário de até 3,4 mil

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para concurso que visa o preenchimento de 94 vagas no cargo de docente de ensino superior. Os salários podem chegar até R$ 3,4 mil, conforme a carga horária.

As vagas são destinadas para preenchimento de postos e cadastro reserva para professores dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Ciências Biológicas e Estética e Cosmética.

O certame é composto por quatro etapas, sendo prova objetiva, prova dissertativa, prova didática e avaliação de títulos e produção científica. Todas elas serão realizadas na cidade de Goiânia.

Os aprovados poderão ser lotados nos municípios de Itumbiara, Quirinópolis, Porangatu, Goiânia, Iporá e Ceres. O concurso é realizado pelo Núcleo de Seleção da UEG.

Como fazer a inscrição no concurso da UEG

As inscrições podem ser feitas diretamente no site do Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (UEG), até o dia 21 de fevereiro. A taxa para participar é de R$ 250 e a inscrição somente será efetivada após o pagamento.

Alguns requisitos para a participação no concurso:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos nos termos do art. 12, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

Apresentar declaração de não acumulação de cargos públicos;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes ao cargo;

Apresentarem declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, estadual ou municipal, quando for o caso;

A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 27 de junho. Ainda não há data definida para a nomeação dos aprovados.

Acesse o edital completo aqui.