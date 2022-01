Conta que reclamou de “entregador negro” teria sido clonada, diz defesa

A conta de um usuário de um aplicativo de entregas que reclamou de um entregador por causa da sua cor pertence a um adolescente de 15 anos. O caso aconteceu em Goiânia, nesta sexta-feira (21). Entretanto, segundo a defesa dos responsáveis pelo adolescente, o perfil dele teria sido clonado.

O caso foi registrado na Polícia Civil e está sendo investigado pelo Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri).

A defesa do adolescente afirma que ele foi ouvido ainda na sexta (21), na Central de Flagrantes, na presença da mãe. Em seguida, ele foi liberado. A defesa afirma que ele não é o autor da mensagem de cunho racista.

Apesar de ser o titular da conta, a defesa afirma que o cliente foi vítima de golpistas que clonaram sua conta e fizeram diversas compras, em várias regiões do país. No histórico de há registros das cidades de Aracaju, no Sergipe, Penedo, em Alagoas, e em São Paulo, porém ele nunca esteve nesses locais.

Ainda segundo a advogada, o comentário não tem lógica, pois o entregador é branco. A Polícia Civil segue investigando o caso e a vítima deve ser ouvida na próxima segunda-feira (24).

Ifood se manifesta sobre caso de cliente que reclamou de ‘entregador negro’

Em nota o Ifood lamentou o caso e disse que está à disposição para colaborar com as investigações. Confira a íntegra: