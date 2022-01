Motociclistas fazem protesto em Goiânia após cliente reclamar de “entregador negro”

Vários motociclistas fizeram um protesto em Goiânia, nesta sexta-feira (21/1), após um cliente reclamar da entrega de um lanche em um aplicativo. No aplicativo, o homem avaliou mal o estabelecimento e escreveu o motivo: “entregador negro”.

O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (20). Segundo o dono do estabelecimento, o cliente pediu um açaí e ele então mandou mensagem no chat do aplicativo solicitando a localização do endereço de entrega. O homem ainda pediu que o entregador não tocasse o interfone.

Quando chegou ao local, por volta de meia-noite, o entregador relatou que foi percebeu um olhar indiferente do cliente. Ele afirma que estava usando máscara, mas a situação foi muito constrangedora. Quando chegou na lanchonete, olhou no aplicativo e viu o comentário.

Respondendo ao cliente que fez o comentário racista, o estabelecimento disse: “Meu irmão, super desagradável seu comentário, desmerecer alguém por sua cor. Estamos aqui em busca de oferecer oportunidade ao próximo, independente de sua cor. Seja mais humano e você não é melhor que ninguém, pois somos todos iguais independente da cor e raça, respeita as pessoas.”

Conforme relatos do entregador, ele trabalha há quase dois anos na profissão para sustentar a família, mas ficou abalado psicologicamente ao ser maltratado. Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Protesto em Goiânia

Após a repercussão do caso entre os entregadores, eles se reuniram na porta do condomínio do cliente que fez a reclamação sobre a cor de pele do motociclista. O prédio fica localizado no no Setor Vila dos Alpes, em Goiânia. Segundo os organizadores, cerca de 100 trabalhadores participaram do ato de protesto. A Polícia Militar esteve no local.

Veja algumas imagens do buzinaço:

Como o cliente não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa.

Confira a íntegra da nota do iFood: