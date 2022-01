Caminhoneiro morre em acidente com duas carretas e um caminhão na BR-364, em Jataí

Um caminhoneiro morreu após se envolver em um acidente com duas carretas bitrem e um caminhão na BR-364, em Jataí, na região sudoeste do estado. Além disso, outras três pessoas ficaram feridas na tragédia, que foi registrada nesse sábado (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta bitrem carregava soja e tentou desviar de outra, que estava carregada com adubo, mas não conseguiu e bateu na lateral. Na sequência, um caminhão que transportava carne bateu de frente com a carreta que levava soja.

O motorista do caminhão frigorífico não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No veículo também estavam a esposa e o filho. As três pessoas que tiveram ferimentos leves foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo levadas para o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, são o motorista envolvido na batida, a esposa e filho do caminhoneiro que morreu no acidente.

Ainda segundo a corporação, com o acidente, as cargas foram derramadas na rodovia e a pista ficou interditada por cerca de quatro horas. Como não tiveram as identidades reveladas, não foi possível conseguir atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

Além do caminhoneiro que morreu em acidente na BR-364, em Jataí, outras quatro pessoas ficaram feridas em batida na BR-153, em Aparecida

No último dia 18 deste mês, um grave acidente envolvendo quatro veículos deixou quatro pessoas feridas, no Km 508 da BR-153, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. O trecho é o mesmo onde aconteceu um acidente com ônibus rodoviário no último 24 de dezembro.

Conforme apurado pela PRF, por volta das 5h50, um caminhão que seguia sentido Aparecida/ Goiânia perdeu o freio, e provocou a queda de duas motocicletas. Em seguida, bateu contra um caminhão, momento que outros dois veículos de passeio foram atingidos.

Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, quatro pessoas ficaram feridas, mas somente uma precisou ser encaminhada para a unidade de saúde.

O condutor do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Concessionária. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) com ferimentos nos membros inferiores e na costela. Os envolvidos foram submetidos ao teste do etilômetro, que não acusou ingestão de álcool.