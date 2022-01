Mãe com Covid-19 dá à luz no dia do aniversário e bebê não é infectado, em Caldas Novas

Uma mulher positivada para a Covid-19 deu à luz na última sexta-feira (21), dia de seu aniversário, e o bebê nasceu sem o vírus, em Caldas Novas. O parto cesárea foi realizado de forma emergencial pela equipe de obstetrícia do Hospital Municipal André Ala Filho,.

De acordo com a diretora da unidade de saúde, Amábia Lacerda, em casos como este separa o bebê da mãe no pós-parto pode ser prejudicial. “A mãe está amamentando e por isso ela precisa usar máscara e higienizar as mãos ou usar luvas para lidar com o filho, que não está infectado pela doença”, disse.

Mãe com Covid-19 que deu à luz no dia do aniversário agradece a equipe médica

A diretora da unidade de saúde ainda explica que o hospital foi preparado para a realização do parto e que nenhum outro paciente teve contato com a mãe. “Após o nascimento, todo centro cirúrgico e corredores foram higienizados. A mãe e o bebê seguem em um quarto de isolamento”, explicou.

O bebê Adrian que nasceu com 47 centímetros e pesando 2,810 quilos passa bem e não está infectado com o vírus. A paciente, que estava fazendo aniversário no dia que deu à luz a Adrian, agradeceu a equipe pelo cuidado. “Eu me senti segura o tempo todo e sabia que estava em boas mãos”, revelou a mãe.

Casos do novo coronavírus em Caldas Novas

De acordo com último boletim epidemiológico de Caldas Novas, divulgado na última sexta-feira (21), há 14.726 casos da doença registrados na cidade. Destes, há 12.784 recuperados e 309 mortos.

Os dados ainda apontam que há 1.633 casos ativos, sendo que 1.622 estão em isolamento e 11 internados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação da Vigilância Epidemiológica Municipal e atualizações das Unidades Notificadoras nos sistemas oficiais.