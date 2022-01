Aluguel Social: inscrições abertas para município de Anápolis; veja como fazer

O Governo de Goiás, por intermédio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) informou nesta segunda-feira (24/1) que foram abertas as inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social destinada à moradores da cidade de Anápolis, terceiro município mais populoso do Estado de Goiás.

Nesta etapa do programa serão oferecidos 1.000 benefícios para os anapolinos. O auxílio de R$ 350 será concedido pelo prazo de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso as famílias não consigam evoluir em sua situação socioeconômica. Dentre os grupos prioritários do programa estão pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Mediante à abertura das inscrições para Anápolis, o presidente da Agehab disse que “estamos ampliando o atendimento aos municípios. Já atendemos os três mais populosos do Estado – Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Além disso, estamos focados no Entorno do DF, que possui uma população que necessita do auxílio, e também nos municípios atingidos pelas chuvas”.

Pedro Sales completou dizendo que “seguimos com responsabilidade, mas também com a determinação do governador Ronaldo Caiado de chegar às pessoas que precisam do apoio do governo neste momento”, completa o presidente da Agehab.

Como realizar as inscrições no programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

Para realizar as inscrições basta acessar o site da Agehab e anexar os documentos solicitados pelo requisitos do programa. A informação do Governo de Goiás é de que as solicitações serão analisadas de acordo com a ordem cronológica de entrada no sistema da Agencia Goiana de Habitação.

Vale ressaltar que para ser contemplado com o benefício é necessário que o candidato esteja cadastrado no CadÚnico do município onde reside. O documento comprobatório de participação no Cadastro Único deve ser tirado ou renovado em um Centro de Referência em Assistência Social (Cras).

Para os contemplados, o benefício terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de avaliação social realizada por uma equipe técnica da Agehab que irá verificar a necessidade de prorrogação do prazo. Dentre os outros requisitos do Aluguel Social estão ser pessoa e/ou família em vulnerabilidade socioeconômica; ter mais de 18 anos ou ser emancipado; e morar no município por, no mínimo, três anos.

O programa possui alguns grupos prioritários no processo de contemplação, como idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica. Alunos matriculados na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) também podem participar.

O objetivo do programa social é atender 30 mil famílias em todo Estado, através de recursos disponibilizados pelo Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege), além de combater a falta de moradias de maneira emergencial, com subsídio para locação de imóveis. Vale ressaltar que os contemplado do Aluguel Social serão periodicamente acompanhados por equipes de de equipes de atendimento social da Agehab. Os contemplados serão acompanhados periodicamente pela equipe de atendimento social da Agehab.