Cafeteria The Coffee inaugura primeira unidade em Goiânia

Já ouviu falar da The Coffee? A cafeteria minimalista tem centenas de unidades espalhadas pelo País e até na Europa, e acaba de chegar a Goiânia. A primeira loja da capital The Coffee fica na galeria Pátio do Lago, no Setor Bueno, ao lado do Parque Vaca Brava. Assim, não é mais necessário visitar outra cidade para experimentar as receitas da franquia inspirada nos cafés de Tóquio, que é brasileiríssima!

Em uma visita ao café, que tem formato híbrido – o modelo to go é muito recorrente -, com mesinhas para apreciar a refeição, encontramos uma das sócias da unidade. Thaísa Ribeiro encabeça o negócio junto com Gabi Negreiros. Já com experiência de sua primeira franquia da The Coffee em Brasília, ela afirmou que a escolha das imediações do Parque Vaca Brava foi estratégica, tendo em vista o fluxo de pessoas.

Thaísa conta que quem for ao The Coffee em Goiânia vai encontrar um “café de qualidade com preço muito bom”. Para ela, este é um dos principais motivos para o sucesso da franquia. “Para quem é amante de café, é uma experiência sensacional. Além de tudo, é (um ambiente) instagramável”, conta a sócia sobre uma nas mais novas experiências gastronômicas da cidade. A inauguração aconteceu no dia 10 de janeiro.

Como surgiu a cafeteria

A The Coffee foi criada por três irmãos de Curitiba, com 10 m² e estilo minimalista. Além disso, uma das características do café é não aceitar dinheiro. O cliente faz os pedidos por autoatendimento e paga apenas com cartão de cartão de crédito ou débito.

Ademais, matéria da Folha afirma que manter parte do mistério em relação ao surgimento da marca é parte de sua construção. Dessa forma, caso você acesse o site da franquia irá se deparar com imagens de Tóquio e informações escritas em japonês e inglês.

Nossa experiência na The Coffee em Goiânia

O autoatendimento da The Coffee é bem intuitivo. Assim, é possível customizar as bebidas retirando ou substituindo itens. Ou seja, quem é intolerante a lactose, por exemplo, pode substituir o leite de qualquer receita por um valor adicional de R$ 1,50. O café mais barato da casa é o Pure Black custa R$ 4,7 e equivale a um expresso duplo.

De bebida quente, pedimos o Flat Caramel, um latte com caramelo de 230 ml. Custou R$ 9,80. É bem suave. Além disso, experimentamos o Iced Vanilla (R$ 11,30), que é uma combinação de café, leite e baunilha gelados. É refrescante, nada enjoativo.

Para comer, teve um dos carros-chefe da casa: o croissant, que é levíssimo (sem recheio). O valor foi R$ 8,80. Também ainda brownies, bolos, cookies e brigadeiro. Além disso, há uma loja, onde é possível compras grãos especiais da cafeteria, itens de preparo e produtos, como o guarda-chuva.

Tem mais sobre a experiência do Aproveite a cidade na The Coffee acessando AQUI.

Serviço – The Coffee Goiânia

Endereço: Galeria Pátio do Lago, Avenida T-3, no Setor Bueno

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 8h às 12h