Colisão na BR-153 deixa uma vítima fatal e provoca incêndio, em Goiás

Na manhã desta segunda-feira (24/1) o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, do tipo colisão, entre um carro e uma carreta. O acidente aconteceu na BR-153, próximo ao povoado de Plaina, no município de Nova Glória.

Ao chegaram no local do acidente os militares constataram que havia duas vítimas em decorrência da colisão, sendo uma vítima fatal. De acordo com informações após o acidente, deu-se início à um incêndio de grandes proporções na carreta envolvida.

A vítima fatal foi identificada como o condutor do veículo de passeio e o corpo ficou aos cuidados da Polícia Técnico Científica. Já o motorista da carreta não teve ferimentos, porém recusou transporte e atendimento médico.

De acordo com informações da corporação, o incêndio teve início no cavalo mecânico e cabine da carreta que transportava diversos produtos. Para apagar o fogo foram usadas técnicas de combate a incêndios em veículos, o auxílio de caminhões pipa e retroescavadeiras da Prefeitura Municipal de Nova Glória.

Além da colisão com incêndio e vítima fatal, uma carreta pegou fogo na BR-060

No início da tarde desta segunda-feira (24/1) uma carreta do tipo bitren pegou fogo na BR-060, nas proximidades do parque Flamboyant, localizado no município de Anápolis, a 55 km de Goiânia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para atender a ocorrência e controlar as chamas. De acordo com informações repassadas pela corporação, o condutor contou que parou o veículo no acostamento da via no momento em que percebeu as chamas no motor.

No momento em que parou o veículo, o motorista acionou o CBMGO e conseguiu tirar alguns pertences de dentro da carreta antes que as chamas se espalhassem. Com o incêndio a cabine foi atingida e o fogo controlado antes que o resto da carreta fosse tomado pelas chamas.

Durante a ocorrência foi preciso que a equipe de resgate fizesse um rescaldo para evitar que a reincidência do incêndio. O acidente não deixou nenhuma vítima e as causas ainda não foram esclarecidas.