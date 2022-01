Goiânia inicia vacinação contra Covid-19 para crianças a partir de 5 anos

A partir desta terça-feira (25/1), a prefeitura de Goiânia inicia a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 anos ou mais. Assim, a antecipação do cronograma tem o objetivo de aumentar a segurança das crianças com o maior número possível de vacinados. O município tem aproximadamente 120 mil crianças entre 5 e 11 anos. Até o sábado (22/1), pouco mais de 9,1 mil haviam sido vacinadas.

“Não há risco de faltarem doses, pois o município recebeu, na sexta-feira, uma segunda remessa de 8,6 mil doses da Pfizer pediátrica. Além disso, há um estoque de 2,6 mil doses da Coronavac só para crianças e nesta quarta-feira (27/1) deveremos receber mais”, informa o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso.

Ademais, nesta terça, a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) também começa a vacinar as crianças a partir de 6 anos com a Coronavac. As doses estarão disponíveis nas 14 unidades exclusivas para vacinação das crianças onde já é aplicada da Pfizer pediátrica. Para os adolescentes, a Coronavac já vem sendo disponibilizada nas mais de 60 salas de vacina existentes no município.

A vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 5 anos em Goiânia acontece das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, das 8h às 16h. A SMS lembra que não é preciso agendar a imunização. Dessa forma, basta apresentar um documento pessoal ou o cartão SUS, além do cartão de vacinas.

No caso das crianças, se os pais ou responsáveis legais não conseguirem acompanhar a vacinação, é preciso preencher um Termo de Consentimento de Vacinação Infantil. A SMS disponibiliza um modelo no site da prefeitura de Goiânia.