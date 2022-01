Secult inaugura mostra fotográfica em homenagem a Iris Rezende, em Goiânia

Foi inaugurado nesta terça-feira (25/1), pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) de Goiás, a mostra fotográfica em homenagem ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende Machado. Denominada como “Iris: Uma História de Amor por Goiás”, a mostra está sendo exibida no Centro Cultural Marietta Telles Machado, em Goiânia.

Disponível para acesso ao público na sala Belkiss Spenzieri, o tributo foi produzido pelo Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS). A exposição conta com aproximadamente 74 fotos de Iris do acervo pessoal da família, do MIS, da organização Jaime Câmara e também dos arquivos da Prefeitura de Goiânia. Todas as fotos estão dispostas em painéis.

A intenção da homenagem é desenvolver, de forma cronológica, a vida de Iris Rezende com a presença de momentos marcantes e significativos para a construção do legado deixado por ele.

A exposição é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Em caso da visitação em grupos, deve ser feito agenda prévio. Para mais informações e realização agendamentos pode-se entrar em contato através do telefone (62) 3201-4625 ou pelo e-mail [email protected].

Conheça o Centro Cultural Marietta Telles Machado, local onde acontece a exposição fotogrfia em homenagem a Iris Rezende

Construído em 1933 em estilo art déco, o prédio serviu primeiro à Secretaria Geral do Estado. Depois abrigou o Fórum. Mais tarde foi sede da Secretaria da Fazenda. No local, funcionou o escritório técnico das obras da construção de Goiânia, em 1936. Hoje é o Centro Cultural Marietta Telles Machado, onde funcionam algumas unidades e setores da Secretaria de Estado de Cultura.

Situado na Praça Cívica, o prédio abriga as unidades: Museu da Imagem e do Som (MIS), Biblioteca Estadual Pio Vargas, Biblioteca Braille, Gibiteca Jorge Braga e Cine Cultura.

O Centro Cultural leva o nome de Marietta Telles Machado em homenageia a escritora que deixou um legado histórico para Goiás. Nascida em Hidrolândia, em 1934, Marietta foi contista e cronista, pesquisadora, memorialista, documentarista, ensaísta, poetisa, escritora de peça teatral, conferencista, produtora de cultura e conhecedora das artes em geral. Seu nome consta em uma dezena de antologias de prosa e verso, é verbete em vários dicionários de literatura em Goiás e em outros Estados. Marietta faleceu em sua cidade natal, em 1987.