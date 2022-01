7 confeitarias onde tem Bento Cakes em Goiânia

Vai dizer que esses bolinhos não são a tendência gastronômica mais fofa dos últimos tempos? Estes são os Bento Cakes (le-sê bentô)! Em geral, eles têm 10 cm de diâmetro e são entregues em embalagem de lanche. Afinal, trata-se de um bolinho “individual” para comer com o garfo mesmo.

Além disso, a fama aqui no Brasil, uma vez que bento é um termo japonês para se referir a lancheiras, veio por causa de decorações criativas, engraçadas e personalizadas. Assim, há até mesmo confeitarias especializadas apenas em bento cakes, uma vez que a aceitação do público só tem crescido pelos bolinhos. E em Goiânia? Tem também.

Na lista a seguir, listamos 7 locais onde comprar ou encomendar bento cakes. Ademais, acrescentamos os valores do bolinhos. Porém, vale ressaltar, que eles podem sofrer alterações. Portanto, tem o contato de cada confeitaria também. Assim, fica mais fácil fazer sua encomenda!

Veja a lista de confeitarias com Bento Cakes em Goiânia

1. Nathalia Freitas Confeitaria

O bolinho decorado da Nathalia Freitas Confeitaria é super fofo e um belo presente. Assim, oferece opções de massa de chocolate e baunilha e recheios de brigadeiro de baunilha e geleia de frutas vermelhas. Tem ainda brigadeiro e caramelo. O valor gira em torno de R$35.

Instagram: @nathaliafreitas.confeitaria

2. Céu da Boca

O bento cake da Céu da Boca tem opções de massa de chocolate e baunilha e vários recheios, dentre eles, brigadeiro tradicional com morangos, brigadeiro de baunilha, caramelo salgado, e maracujá. Além disso, os valores para encomendas variam entre R$50 e R$60. As decorações do bento cakes são realmente incríveis!

Instagram: @ceudaboca.doceria

3. Artesã Confeitaria

Os bolinhos da Artesão Confeitaria têm massas de baunilha e chocolate. Os recheios são de chocolate e caramelo salgado, brigadeiro branco e geleia de morango, doce de leite e brigadeiro de chocolate. E, claro, as decorações são bem divertidas. Ademais, o valor de um bento gira torno de R$35.

Instagram: @artesa.confeitaria

4. Sonhos em Doces

Os Bento Cakes da Sonho em Doces têm recheios de ninho com compota de morangos, brigadeiro ao leite e brigadeiro de maracujá. O valor da encomenda gira torno de R$35. Além disso, oferece bolos em formato tradicionais e kit festa.

Instagram: @_sonhosemdoces

5. Tati Doces

As massas dos bolinhos da Tati Doces são de baunilha e chocolate. Tem recheio de ganache de limão e geleia de frutas vermelhas, brigadeiro ninho e nutela. Ademais, brigadeiro com morango e beijinho com compota de abacaxi. Os valores dos bento cakes nesta confeitaria de Goiânia variam entre R$28 e R$31 e eles são entregues em uma caixinha.

Instagram: @tatiidoces

6. Dois Amores

Na Dois Amores você pode personalizar seu bolinho. São várias opções de recheios, como ninho com geleia de frutas vermelhas, caramelo salgado e chocolate. Ademais, os clientes capricham na criatividade e já teve até bento cake para pedido de casamento. As receitas partem de R$30.

Instagram: @doisamorescake

7. Larah na Cozinha

Os bolinhos da Larah têm recheios de brigadeiro, doce de leite, ninho, chocomelo com amendoim e abacaxi com coco. As decoração são super criativas e dá até para se inspirar em uma foto que gosta. Além disso, oferece kit festa. O valor do bento gira em torno de R$35.

Instagram: @larahnacozinha

E aí, já quer encomendar um bento para o próximo aniversário?