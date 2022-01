Exposição sobre Iris Rezende chega ao Centro Marietta Telles Machado

A exposição sobre Iris Rezende, chamada “Iris: Uma História de Amor por Goiás”, está em cartaz no Centro Cultural Marietta Telles Machado, desde a última terça-feira (25/1). Assim, a mostra fotográfica faz parte das homenagens realizadas no Tributo ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador Iris Rezende, que morreu em novembro de 2021, e ficará à disposição do público na sala Belkiss Spenzieri.

Produzida pelo Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS), da Secult Goiás, a exposição conta com cerca de 74 fotos. Dessa forma, são dos acervos pessoal da família, do MIS, da organização Jaime Câmara e também dos arquivos da prefeitura de Goiânia. O objetivo da exposição é desenvolver a linha do tempo de um dos maiores líderes políticos do país, com os momentos mais significativos para o seu legado.

Com entrada gratuita, a exposição sobre Iris Rezende no Centro Cultural Marietta Telles Machado é aberta ao público. Assim, acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para mais informações e agendamentos de grupos, pode-se entrar em contato pelo (62) 3201-4625 ou pelo e-mail [email protected].

Iris Rezende nasceu em Cristianópolis (GO), em 1933. Na década de 1940 mudou-se com a família para Goiânia. Formou-se em Direito e ingressou na política nos anos 1950. Além disso, teve presença marcante na vida política do Estado e se firmou como um dos principais dirigentes políticos do MDB.