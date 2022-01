Filhos são presos suspeitos de matar pai após ele assassinar esposa, em Caldas Novas

Dois jovens, de 28 e 26 anos, foram presos suspeitos de assassinar o próprio pai, em Caldas Novas. O crime teria sido cometido depois que o homem matou a esposa, que também é mãe dos jovens. O mandado de prisão foi cumprido pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

De acordo com a Polícia Civil, informações iniciais apontam que o casal, o homem de 54 anos e a mulher de 47 anos, estava com problemas conjugais. A família procurou a delegacia depois que percebeu o desaparecimento da mulher, que teria saído com o homem um dia antes.

Durante buscas, os dois filhos da mulher teriam encontrado o veículo que pertence ao pai próximo à pista de aeromodelismo na zona rural de Caldas Novas. Eles então levaram o carro para a chácara do pai.

Filhos presos suspeitos de matar pai teriam o amarrado em árvore

Na madrugada da última terça-feira (25), por volta de 2h, os irmãos foram até a chácara e viram o pai saindo do mato totalmente nu. Ele então teria entrado em luta corporal com os filhos, que o amarraram em uma árvore, passando a agredi-lo fisicamente com pedaços de pau.

Em determinado momento, os irmãos teriam jogado óleo diesel no corpo do pai, não conseguindo incendiá-lo. O homem morreu no local e os jovens fugiram em seguida.

Durante as agressões, ambos questionavam o homem sobre o paradeiro da mãe que estava desaparecida. O corpo dela foi localizado na zona rural de Caldas Novas, próximo à ponte do Rio Parapitinga.

Diante dos fatos e após investigações, os policiais conseguiram efetuar a prisão em flagrante dos irmãos, que são suspeitos de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. As investigações procedem a fim de detalhar a dinâmica dos fatos e verificar se a esposa teria sido, de fato, morta pelo marido.