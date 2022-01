Idoso é internado em estado grave após ser atropelado por carro em Goiânia

Um idoso de 65 anos foi internado em estado grave depois que foi atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (26/1), no Setor Sul, em Goiânia. A equipe da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) esteve no local para apurar as causas do acidente.

Imagens de câmeras de monitoramento próximas ao local do acidente mostram o exato momento da batida. No canto superior esquerdo do vídeo é possível ver o carro atingindo a motocicleta no cruzamento. A vítima, que teve diversos ferimentos graves, cai mais próxima ao carro. (Assista o vídeo abaixo)

Como aconteceu o acidente que idoso foi atropelado em Goiânia

Segundo informações e vestígios obtidos no local, uma mulher dirigia um carro de passeio e trafegava pela Avenida Universitária, sentido Praça Cívica. Quando chegou no semáforo com a Rua 24, foi checar o aplicativo de navegação e acabou atropelando o homem.

A vítima, um idoso de 65 anos, estava em uma motocicleta e a mulher afirmou que só percebeu que era um motociclista depois da colisão. Ela conta que foi surpreendida com a vítima já sobrevoando e colidindo com o para-brisas do carro.

Com o impacto, o idoso caiu na via e sofreu várias lesões graves na região da cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), em estado grave, entubado e inconsciente.

Já a condutora do veículo não teve ferimentos e foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. Ela não foi conduzida para a Delegacia, mas teve seus dados colhidos e, posteriormente, será intimada a comparecer a DICT.

Além da Dict, também estiveram no local o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTRAN) e o Instituto de Criminalística (IC).

Veja o vídeo do momento do exato acidente:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s1849331b-49e4-4b19-88d1-4db43947a441′]